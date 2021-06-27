Белорусского президента ждет международный трибунал, считает она

Бывшая глава Литвы Даля Грибаускайте назвала лидера Белоруссии Александра Лукашенко диктатором и предрекла ему незавидную участь.



По ее мнению, Батька понимает, что времени не так много. Его нынешнюю политику Грибаускайте назвала "началом агонии".

"…пытается оттянуть время",

– заявила она в разговоре с "Украинской правдой".

Также она добавила, что Кремль оказывает Лукашенко ощутимую поддержку, без которой он был бы никем.

Грибаускайте одобрила действия оппозиции в республике, которая поднялась на борьбу с "постсоветской пропагандой".

Бывший президент Литвы сообщила, что Европарламент уже принял резолюцию, согласно которой необходимо создать международный трибунал, чтобы расследовать действия белорусского президента.



Ранее депутат Рады заявил, что главу Незалежной Владимира Зеленского вызывали британские спецслужбы, дабы дать ему указания по политике в отношении Белоруссии.