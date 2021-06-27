"Пытается оттянуть время": экс-президент Литвы заявила о политической "агонии" Лукашенко

"Пытается оттянуть время": экс-президент Литвы заявила о политической "агонии" Лукашенко
Даля Грибаускайте. Фото: Dmytro Stakhovskyi/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Белорусского президента ждет международный трибунал, считает она

Бывшая глава Литвы Даля Грибаускайте назвала лидера Белоруссии Александра Лукашенко диктатором и предрекла ему незавидную участь.

По ее мнению, Батька понимает, что времени не так много. Его нынешнюю политику Грибаускайте назвала "началом агонии".

"…пытается оттянуть время",

– заявила она в разговоре с "Украинской правдой".

Также она добавила, что Кремль оказывает Лукашенко ощутимую поддержку, без которой он был бы никем.

Грибаускайте одобрила действия оппозиции в республике, которая поднялась на борьбу с "постсоветской пропагандой".

Бывший президент Литвы сообщила, что Европарламент уже принял резолюцию, согласно которой необходимо создать международный трибунал, чтобы расследовать действия белорусского президента.

Ранее депутат Рады заявил, что главу Незалежной Владимира Зеленского вызывали британские спецслужбы, дабы дать ему указания по политике в отношении Белоруссии.

Источник: Украинская правда
Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

Гость265866
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Лукашенко и без трибунала достанем Ему осталось немного времени прятаться в своей резеденции под охраной таких же шакалов как и он сам
Гость500
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Международный трибунал пусть сначала разберется с престарелыми фашистами.
Гость267482
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М
госпадя,опять эта старая прошмандовка выползла,гриб,ползи обратно как нибудь без старых комсомольских активистов разберутся или слава кухарки не дает спокойствия?
Бабья лексика. Смотри, дура, Соловьев Лайф.. Он уже кинул пробный шар. Сказал, что России пора искать замену для мирного транзита власти в Белоруссии. Раньше об этом сказал Жириновский.
М
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госпадя,опять эта старая прошмандовка выползла,гриб,ползи обратно как нибудь без старых комсомольских активистов разберутся или слава кухарки не дает спокойствия?
Гость269497
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Кому какое дело до президента соседнего государства? В своем огороде копайтесь!
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