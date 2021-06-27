В следующий раз легко отделаться не удастся

Скандальный инцидент с британским эсминцем в российских территориальных водах поднял новую волну обсуждений вокруг возможного столкновения российской армии с Североатлантическим альянсом. По мнению опытного британского эксперта Патрика Кокберна, если провокация такого рода повторится, Россия откроет огонь прямо по кораблю страны-агрессора.



Кокберн не сомневается в том, что история с эсминцем была чистой воды провокацией британских властей. Однако подобного рода агрессивные действия против России могут привести к непоправимым последствиям. Британский эксперт отметил, что на первый раз Россия решила пойти по мягкому сценарию и обошлась предупредительными выстрелами по кораблю-провокатору. Однако если подобное повторится, ракеты полетят прямиком в нарушившее границы страны судно.

При этом иностранный журналист не отходит от традиционной западной позиции. Кокберн также как и его соотечественники считает, что признавать Крымский полуостров российским не нужно. Однако и лишний раз дразнить Москву точно не стоит.

Эксперт недоволен решением правительства его страны по отправке эсминца в Черноморье. В конце концов, вместо того, чтобы "напугать русских", британцы показали всему мировому сообществу, что Кремль обязательно ударит по вторгнувшемуся на территорию РФ кораблю НАТО. В итоге, Россия получила дополнительные очки, а Великобритании пришлось позорно бежать из Черного моря. Своими мыслями эксперт поделился в материале издания Independent.

Напомним, недавно сотрудница МИД Мария Захарова высмеяла британцев, которые оставили сверхсекретные документы о спецоперации с эсминцем на автобусной остановке.