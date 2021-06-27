Местные политики не понимают действий своего лидера

Милош Земан вновь заявил о том, что он рассматривает несколько версий произошедшего в 2014 году во Врбетице. Президент Чехии отметил, что уверенно говорить о причастности российских спецслужб к взрывам на складе оружия пока рано, хотя и исключать нельзя. За это он вновь подвергся критике у себя на родине.

Свое заявление Земан сделал в интервью CNN Prima NEWS, отметив, что речь может идти также о попытке скрыть недостачу оружия либо его воровство, также вероятно, что было неправильное обращение с боеприпасами. После в Чехии обвинили президента в "безответственности" из-за слов о взрыве во Врбетице.

Глава верхней палаты парламента Чехии Милош Выстрчил обрушился с критикой на своего лидера. Член сената отметил, что Земан ведет себя "безответственно", настаивая на нескольких версиях. Выстрчил признался, что крайне разочарован.

Как заявил политик тому же телеканалу, думать Земан может все что хочет, но должен знать, что расследуется лишь одна версия произошедшего.

Более того, Выстрчил полагает, что Земан действует нелогично, ведь он поддержал ранее высылку российских дипломатов из Праги, когда к нему с соответствующим предложением обратились члены правительства. Политик уверен, что президент некоторыми своими действиями наносит урон Чехии. Сейчас международный комитет сената занимается вопросом, возможно ли лишить главу государства его полномочий досрочно.