Генерал СБУ призвал Киев отказаться от надежд на НАТО при войне против России

Генерал СБУ призвал Киев отказаться от надежд на НАТО при войне против России
USS Porter. Фото: US Navy/www.globallookpress.com
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Альянс не станет включать Незалежную в свой состав, уверен военнослужащий

Украинским властям явно не стоит надеяться на военную помощь со стороны НАТО. Соответствующее заявление сделал генерал-майор Службы безопасности Незалежной Василий Вовк.

По мнению военнослужащего, участие украинской армии в очередных многонациональных учениях, где также задействованы силы Соединенных Штатов, является в некоторой степени бонусом, полученным Киевом за отказ в членстве в НАТО.

Вовк напомнил, что Североатлантический блок до сих пор не дал четкого ответа на этот вопрос.

"Может быть, нам и не нужны тогда были бы такие учения. Это не война. Это не означает, что участвующие в учениях станут с Украиной будут участвовать против России в боевых действиях", – высказался украинский генерал в эфире телеканала "НАШ".

Вовк также раскрыл посыл американской стороны для Киева после женевского саммита: по мнению военнослужащего, тем самым Белый дом дал понять, что при наличии на востоке такого соседа, как Россия, членство Украины в НАТО невозможно, передает РИА ФАН.

Напомним, начало ежегодных многонациональных военных учений запланировано на 28 июня. В них примут на этот раз участие Украина и Соединенные Штаты. Планируется, что операция окажется самой масштабной за последнее двадцатилетие, задействованы порядка 3 тыс. военнослужащих, половина из них – личный состав ВСУ.

Ранее крымский сенатор Сергей Цеков заявил, что учения Соединенных Штатов и Украины в Черном море являются частью подготовки войны против России, а за последние годы агрессия Североатлантического альянса резко возросла.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

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Вовка Шилов 0505707696 и 0504230483 - убивец свидомой укроМЕРЗОСТИ и хохлоСКОТА
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Гость269896
Рагули тужились, тужились, издавали неприличные звуки, скакали, надували щеки, прописывали в своей недоконституции недостраны 404, потом опять громко портили воздух, вопили как стадо обезьян перед восходом солнца и опять, как всегда в свинарнии, люта зрада.
Обыкновенное дикое стадо свидомых укроБАБУИНОВ и безмозглых хохлоПАПУАСОВ!
Гость263602
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Политика у запада простая - рассорить Россию и Украину, а потом порвать Украину как грелку, поскольку Россия за Украинских gовнюков уже не будет впрягаться. Но кастрюлям этого не понять ))
Гость269997
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Все разговоры о едином народе- украины и россии- это пустая болтовня. Раша и украина - враги. (деджень.)
Гость269896
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Рагули тужились, тужились, издавали неприличные звуки, скакали, надували щеки, прописывали в своей недоконституции недостраны 404, потом опять громко портили воздух, вопили как стадо обезьян перед восходом солнца и опять, как всегда в свинарнии, люта зрада.
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