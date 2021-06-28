Альянс не станет включать Незалежную в свой состав, уверен военнослужащий

Украинским властям явно не стоит надеяться на военную помощь со стороны НАТО. Соответствующее заявление сделал генерал-майор Службы безопасности Незалежной Василий Вовк.

По мнению военнослужащего, участие украинской армии в очередных многонациональных учениях, где также задействованы силы Соединенных Штатов, является в некоторой степени бонусом, полученным Киевом за отказ в членстве в НАТО.

Вовк напомнил, что Североатлантический блок до сих пор не дал четкого ответа на этот вопрос.

"Может быть, нам и не нужны тогда были бы такие учения. Это не война. Это не означает, что участвующие в учениях станут с Украиной будут участвовать против России в боевых действиях", – высказался украинский генерал в эфире телеканала "НАШ".

Вовк также раскрыл посыл американской стороны для Киева после женевского саммита: по мнению военнослужащего, тем самым Белый дом дал понять, что при наличии на востоке такого соседа, как Россия, членство Украины в НАТО невозможно, передает РИА ФАН.

Напомним, начало ежегодных многонациональных военных учений запланировано на 28 июня. В них примут на этот раз участие Украина и Соединенные Штаты. Планируется, что операция окажется самой масштабной за последнее двадцатилетие, задействованы порядка 3 тыс. военнослужащих, половина из них – личный состав ВСУ.

Ранее крымский сенатор Сергей Цеков заявил, что учения Соединенных Штатов и Украины в Черном море являются частью подготовки войны против России, а за последние годы агрессия Североатлантического альянса резко возросла.