Пушков высмеял жалобы Зеленского на отказ в членстве Евросоюза

Пушков высмеял жалобы Зеленского на отказ в членстве Евросоюза
Алексей Пушков. Фото: Federation Council of Russia/www.globallookpress.com
Политик сравнил страну с паразитом, который ищет возможности для бесплатных субсидий

Европа грозит столкнуться с чередой конфликтов и угрозой прекращения своего текущего политического статуса при вступлении Украины в состав ЕС. Такое заявление сделал сенатор Алексей Пушков.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский выступил с обращением к кандидатам на должность канцлера ФРГ, высказавшись о судьбе Незалежной. Президент поинтересовался, какова позиция участвующих в выборах политиков в оценке действующего статуса Евросоюза без Украины. По мнению главы государства, Брюссель уже семь лет избегает вопроса о членстве Незалежной в ЕС.

Позднее заявление Зеленского прокомментировал Пушков. Слова президента вызвали недоумение у сенатора: он напомнил, что Европа прекрасно обходилась столетиями без Украины, а ее годы без украинского кризиса были самой успешной порой.

Однако даже много позднее никто в Европе не считал Незалежную частью ЕС. В итоге Брюссель столкнулся не с образцом "успешной демократии", а с огромным по территории нахлебником.

"Со слабенькой экономикой, невнятной и агрессивной элитой и черной дырой коррупции. С чего вдруг европейский проект окажется "полноценным" при его распространении на Украину?" – задается вопросом сенатор.

Пушков также заявил, что ЕС грозит разрушение своего текущего политического статуса при вступлении Украины, которая мечтает о членстве из-за субсидий и дотаций. Политик также сравнил Незалежную с паразитом, который преследует только финансовые интересы. Действующие власти Незалежной не обладают иным потенциалом, кроме разрушительного, что, по всей видимости, прекрасно понимают в Европе, заявил сенатор в своем телеграм-канале.

Ранее Пушков отреагировал на требования украинского посла в ФРГ денежной компенсации за воссоединение Крыма с Россией.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

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