Киев раскритиковал Запад за страх испортить отношения с Москвой

Украина до сих пор не в НАТО не из-за отсутствия реформ, как это пытаются представить в европейских столицах, а из-за опасений вызвать недовольство России. Об этом заявил министр иностранных дел Незалежной Дмитрий Кулеба.

По его словам, попытки некоторых стран Запада прикрыть свой страх испортить отношения с Россией критикой Украины за реформы недопустимы. Но прошли времена, когда Киев молча терпел такое отношение. Сейчас он научился отстаивать свою позицию

"Пока мы не встроились в большие союзы – ЕС и НАТО, мы создаем небольшие прочные альянсы друзей вокруг себя",

– указал Кулеба в статье для киевского издания "Новое время". Так, за последнее время Украина создала "Ассоциированное трио" с Грузией и Молдавией, вошла в "Люблинский треугольник" с Польшей и Литвой.

Другой пример – вопрос Крыма: не хочет Запад прилагать активные усилия по возвращению полуострова Украине – она справится сама. Уже создана "Крымская платформа", и многие страны уже подтвердили свое участие в саммите этого объединения в августе.

Это, по словам Кулебы доказывает, что Украина способна сама пробивать свои интересы на международной арене, не спрашивая ни у кого разрешения.

"Пусть Кремль боится Крымской платформы и думает, что ей противопоставить. Пусть Брюссель корректирует стратегию, исходя из растущей роли Центральной Европы и позиции Украины, Грузии и Молдовы",

– передает "ПолитНавигатор" слова Кулебы.

Ранее Киев обратился к Вашингтону с просьбой посодействовать скорейшему вступлению Украины в НАТО, однако Белый дом напомнил про существующий порядок по членству в организации.

На Украине такой подход вызывает недовольство. Так, президент страны Владимир Зеленский недавно заявил, что Украина достойно того, чтобы ее звали в НАТО, а не она упрашивала партнеров принять ее в свои ряды. Несмотря на это, в Берлине опять повторили, что Украине рано говорить о членстве в НАТО, пока на ее территории идет война. Эти слова уже прокомментировали в МИД РФ.