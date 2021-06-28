Украина без помощи Запада напугала Кремль - Кулеба

Украина без помощи Запада напугала Кремль - Кулеба
Фото: John Macdougall/AFP/dpa/GLOBAL LOOK press
Киев раскритиковал Запад за страх испортить отношения с Москвой

Украина до сих пор не в НАТО не из-за отсутствия реформ, как это пытаются представить в европейских столицах, а из-за опасений вызвать недовольство России. Об этом заявил министр иностранных дел Незалежной Дмитрий Кулеба.

По его словам, попытки некоторых стран Запада прикрыть свой страх испортить отношения с Россией критикой Украины за реформы недопустимы. Но прошли времена, когда Киев молча терпел такое отношение. Сейчас он научился отстаивать свою позицию

"Пока мы не встроились в большие союзы – ЕС и НАТО, мы создаем небольшие прочные альянсы друзей вокруг себя",

– указал Кулеба в статье для киевского издания "Новое время". Так, за последнее время Украина создала "Ассоциированное трио" с Грузией и Молдавией, вошла в "Люблинский треугольник" с Польшей и Литвой.

Другой пример – вопрос Крыма: не хочет Запад прилагать активные усилия по возвращению полуострова Украине – она справится сама. Уже создана "Крымская платформа", и многие страны уже подтвердили свое участие в саммите этого объединения в августе.

Это, по словам Кулебы доказывает, что Украина способна сама пробивать свои интересы на международной арене, не спрашивая ни у кого разрешения.

"Пусть Кремль боится Крымской платформы и думает, что ей противопоставить. Пусть Брюссель корректирует стратегию, исходя из растущей роли Центральной Европы и позиции Украины, Грузии и Молдовы",

передает "ПолитНавигатор" слова Кулебы.

Ранее Киев обратился к Вашингтону с просьбой посодействовать скорейшему вступлению Украины в НАТО, однако Белый дом напомнил про существующий порядок по членству в организации.

На Украине такой подход вызывает недовольство. Так, президент страны Владимир Зеленский недавно заявил, что Украина достойно того, чтобы ее звали в НАТО, а не она упрашивала партнеров принять ее в свои ряды. Несмотря на это, в Берлине опять повторили, что Украине рано говорить о членстве в НАТО, пока на ее территории идет война. Эти слова уже прокомментировали в МИД РФ.

Источник: ПолитНавигатор ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ

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269351
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Россия -Русь
Украинские ВМФ готовились выступит на помощь английскому эсминцу, но один из адмиралов потерял единственный насос и грозный москитныq флот Украины не удалось надуть вовремя.
Сегодня в Черном море начинаются Sea Breeze 2021. ВМФ Украины вместе с шестым оперативным флотом США до конца июля будут осуществлять патрулирование. Участвуют 32 страны, в том числе постоянная военно-морская группа НАТО. Зажигательные речи полит-идиотов по ТВ и в сети тоже для идиотов. Нормальные пацаны будут искать на YuoTubе видео. Интересно посмотреть на их корабли и самолеты на учениях.
Гость267575
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Гость269351
Тебя кто-то на форуме назвал НЕ ДУРАКОМ. Посмотри видео. Кто понимает. Облажались ФСБшники. Сторожевик не смог догнать эсминец. Показали бомбометание ЧЕРЕЗ ПРИБОР СТРЕЛКАМИ. 5-6 км от англичан. Позорище. Выстрел из пушки В НЕБО и кильватерная волна. Сказали, что по курсу. Хохмачи опозорились. Когда уговаривали командира выйти за пределы их фантазийной границы, командир ответил, что строго следует международному право. Английский у ФСБ препаршивый. Стыдно за такое.
Скорость СКР скорость 30 - 35 узлов (это есть в открытых источниках). 5-6 км это не расстояние, ни для пушек, ни для ракет, так что вопрос то стоит по другому: а пытались ли догнать то? Ну а английский да, паршивенький. С другой стороны это англичане приперлись в территориальные воды России, так что языковая проблема, в данном случае, их проблема. Англичан не уговаривали, а предупреждали, где, в речи командира или кто там с англичанами разговаривал, есть просьбы? Про "фэнтезийные границы" - ВВС опубликовало документы, в которых четко написано. что англичане намерено провоцировали русских
Гость265635
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Зачем Европе принимать Дуру в ЕС и НАТО, когда она сама все делает, с упорством де била и бесплатно.
К
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Вовка Шилов 0505707696 и 0504230483 - убивец свидомой укроМЕРЗОСТИ и хохлоСКОТА
РУина без помощи Запада голой Ж О П О Й напугала Кремль - Кулеба.По словам Кулебы доказывает, что УРина способна сама пробивать очередное дно на международной арене, не спрашивая ни у кого разрешения.Сала Дурке!
Анальный болван Вован. Кастрат из дурки. Мозги тоже кастрировали.
Гость269896
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Кулебяка опять насвинячился спозаранку. Самостоятельно урина может только разворовывать кредиты, ломать все, что хоть как-то работает и предавать всех и вся.
Вовка Шилов 0505707696 и 0504230483 - убивец свидомой укроМЕРЗОСТИ и хохлоСКОТА
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Россия -Русь
Украинские ВМФ готовились выступит на помощь английскому эсминцу, но один из адмиралов потерял единственный насос и грозный москитныq флот Украины не удалось надуть вовремя.
РУина без помощи Запада голой Ж О П О Й напугала Кремль - Кулеба.По словам Кулебы доказывает, что УРина способна сама пробивать очередное дно на международной арене, не спрашивая ни у кого разрешения.Сала Дурке!
Гость269351
Пожаловаться Ответить
Тебя кто-то на форуме назвал НЕ ДУРАКОМ. Посмотри видео. Кто понимает. Облажались ФСБшники. Сторожевик не смог догнать эсминец. Показали бомбометание ЧЕРЕЗ ПРИБОР СТРЕЛКАМИ. 5-6 км от англичан. Позорище. Выстрел из пушки В НЕБО и кильватерная волна. Сказали, что по курсу. Хохмачи опозорились. Когда уговаривали командира выйти за пределы их фантазийной границы, командир ответил, что строго следует международному право. Английский у ФСБ препаршивый. Стыдно за такое.
Россия -Русь
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Если Байден не заставит Путина вернут Украине Крым, то Зеленський больше не будет молиться на американский флаг каждые 6 часов, а перед посольством США в Киеве никто не будет петь "щеня вмерлу" стоя на коленях... И это только начало!
Россия -Русь
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Украинские ВМФ готовились выступит на помощь английскому эсминцу, но один из адмиралов потерял единственный насос и грозный москитныq флот Украины не удалось надуть вовремя.
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