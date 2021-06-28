Румыния просит США сдержать Россию в Черном море

Румыния просит США сдержать Россию в Черном море
Фото: Serguei Fomine/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
В Бухаресте убеждены, что Вашингтону пора расширять свое присутствие в этом регионе

Румынские власти считают необходимым увеличить численность американских войск и Североатлантического альянса в районе Черноморья. Если натовцы сумеют утвердить свое могущество в этом регионе, им удастся пресечь некие "коварные" задумки нашего государства.

Истерия вокруг мифологической агрессивности России на Западе не умолкает. Европейские государства по очереди голословно обвиняют нашу страну в проявлении недружественности и реализации хитроумных и жестоких планов.

На фоне топорно созданного образа врага вокруг России ряд европейских государственных деятелей во всю трубит о необходимости сдерживать нашу страну и поставить ее на особый контроль. В этот раз отличился Бухарест. Глава румынского МИДа Богдан Ауреску пребывает в уверенности, что натовцы должны взять под контроль Черноморье для того, чтобы не дать нашей стране хозяйничать в этом стратегически важном регионе, пишет РИА "Новости".

В Румынии также поделились особым счастьем, которое там испытывают из-за того, что на территории их государства развернуты американские военные базы. Румыны будут только рады, если американцев на их земле станет больше, передает слова представителей местных властей интернет-издание "Общественная служба новостей".

К слову, недавно НАТО предупредили о риске бомбового удара за провокации в Черном море. Опытный британский эксперт убежден, что в следующий раз легко отделаться не удастся.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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