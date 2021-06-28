В ведомстве рассказали о том, что необходимо Праге для выстраивания отношений

Для возобновления диалога с Чехией Москва должна исключить республику из списка недружественных стран. Такое заявление сделал глава чешского МИД Якуб Кулханек, заявивший о том, что межгосударственное взаимодействие должно строиться на прагматизме и обоюдном уважении.

На прошлой неделе министр провел круглый стол, посвященный обсуждению отношений с Кремлем. Глава МИД заявил, что Евросоюз и НАТО стремятся наладить дипломатическое взаимодействие с РФ, однако выстраиванием чешского внешнеполитического курса с Россией займется уже новое правительство.

В настоящее время Прага продолжает дискутировать с Москвой по вопросам функционирования посольств в обеих странах. Ряд иностранных партнеров предложили Чехии свою помощь в этом вопросе, однако республика "решила ее не использовать".

"Мы все еще работаем над тем, чтобы обеспечить не только посольство, но и Чешский дом операцией, которая соответствовала бы нашим амбициям в чешско-российских отношениях. Споры продолжаются. Как министр иностранных дел, я хотел бы максимально защитить внешнюю политику от обострения предвыборной кампании. Это область, в которой мы должны скорее искать консенсус по всему политическому спектру", – приводит заявление Кулганека České noviny.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что ведомство не может найти рациональные объяснения требованиям Праги о компенсациях за взрывы во Врбетице. Чешская сторона продолжает обвинять Россию в инциденте на оружейном складе и настаивает на том, что Кремль обязан ей возмещением материального ущерба.