Чешский МИД выдвинул России требование для налаживания диалога

Чешский МИД выдвинул России требование для налаживания диалога
Фото: Bernd von Jutrczenka/ dpa/ www.globallookpress.com
В ведомстве рассказали о том, что необходимо Праге для выстраивания отношений

Для возобновления диалога с Чехией Москва должна исключить республику из списка недружественных стран. Такое заявление сделал глава чешского МИД Якуб Кулханек, заявивший о том, что межгосударственное взаимодействие должно строиться на прагматизме и обоюдном уважении.

На прошлой неделе министр провел круглый стол, посвященный обсуждению отношений с Кремлем. Глава МИД заявил, что Евросоюз и НАТО стремятся наладить дипломатическое взаимодействие с РФ, однако выстраиванием чешского внешнеполитического курса с Россией займется уже новое правительство.

В настоящее время Прага продолжает дискутировать с Москвой по вопросам функционирования посольств в обеих странах. Ряд иностранных партнеров предложили Чехии свою помощь в этом вопросе, однако республика "решила ее не использовать".

"Мы все еще работаем над тем, чтобы обеспечить не только посольство, но и Чешский дом операцией, которая соответствовала бы нашим амбициям в чешско-российских отношениях. Споры продолжаются. Как министр иностранных дел, я хотел бы максимально защитить внешнюю политику от обострения предвыборной кампании. Это область, в которой мы должны скорее искать консенсус по всему политическому спектру", – приводит заявление Кулганека České noviny.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что ведомство не может найти рациональные объяснения требованиям Праги о компенсациях за взрывы во Врбетице. Чешская сторона продолжает обвинять Россию в инциденте на оружейном складе и настаивает на том, что Кремль обязан ей возмещением материального ущерба.

    Источник: České noviny
    Егор МАЛКОВ

    Ответить:

    Гость266907
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    Якуб Кулханек, ты хочешь пососать конфекту перед сном? как поётся в одной из песен Русского шансона, Ну вся страна готова датьтебе конфетку, пососать. Твоя песня спета, новое правительство решит тебе ли будут роиссийские мужики давать конфетку пососать или другому послу.
    Гость267012
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    употребление чешского пыва ведет к деградации умственных способностей
    Гость263285
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    Уважении? О чем говорят люди плюнувшие в душу!? Есть факты по вопросам в которых вы обвинили Россию? Нет! О каком уважении можно говорить пока не принесены публичные извинения и не наказаны виновные в оскорблении России!!!
    гость
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    ничего Москва чехии не должна , сам кашу заварили - сами теперь расхлебывайте
    гость
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    Да пошли в писю женскую, уроды пивные
    Гость265052
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    исключить из списка не дружественных стран и включить в список стран-вонючек
    Гость270031
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    Для возобновления диалога с Чехией Москва должна ....
    Интересное у них понятие слова ДИАЛОГ, у нас это называется ультиматум или по крайней мере монолог.
    Серж
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    совсем берега попутали!
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