Зеленскому пригрозили обвинением в госизмене

Зеленскому пригрозили обвинением в госизмене
Владимир Зеленский. Фото: www.president.gov.ua
У некоторых вызывает подозрение его общение с Лукашенко

Обстановку на Украине сложно назвать стабильной. Страну постоянно потряхивает от экономических, социальных и политических перипетии. Некоторые даже сомневаются в патриотических чувствах первого лица государства Владимира Зеленского. Местные националисты и вовсе готовы обвинить президента в госизмене.

Причиной послужила прошлогодняя история с бойцами российской частной военной компании Вагнера. Их задержали на белорусской территории по подозрению в организации массовых протестов. Среди бойцов оказались граждане Украины, воевавшие на стороне ополчения. Их-то и хотели заграбастать в свои обагренные кровью руки украинские спецслужбы. Однако спецоперация СБУ сорвалась. Виновником этого провала местные националисты из организации "Движение сопротивления капитуляции" считают самого Зеленского.

Мол, украинский лидер в беседе с белорусским коллегой Александром Лукашенко мог проболтаться и сдать всю схему. При этом националисты не исключают, что такая оплошность была допущена случайно из-за излишней импульсивности президента и его попыток выиграть дополнительные очки. Однако в итоге Украина пережила провал, а бойцы спокойно вернулись в Россию.

Из-за неуклюжих действий Зеленского националисты хотят обвинить его в государственной измене. Активисты планируют потребовать отставку главнокомандующего. Уже сегодня, 28 июня, начнутся массовые протестные акции. О своих планах националисты сообщили на странице в "Фейсбук".

К слову, недавно стало известно, что Батька давал Зеленскому слово выдать "вагнеровцев" Украине. Изначально Лукашенко согласился с доводами Киева.

Источник: Фейсбук ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость263350
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Нацики Украины это вонючее немытое biдло, дно, отбросы ни на что нигодные, для которых визг насчет величия своего свинарника это единственный способ самоублажения после жратвы и секса. То что их пасут цру и ми5 не дает повода лгожиться под эту шваль. Резать их безжалостно, не дожидаясь перетонита..
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