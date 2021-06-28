Соблюдение прав предпенсионеров в РФ возьмут на особый контроль

В России реализуются меры по улучшению жизни граждан старшего возраста. О шагах, которые будут приняты в ближайшие четыре года, сообщил глава правительства Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями в понедельник, 28 июня.

В частности, планируется расширить перечень услуг в рамках социального обслуживания пенсионеров, передает URA.RU. Для тех граждан, кто хочет работать после достижения пенсионного возраста, будет предусмотрена возможность переобучения. За соблюдением трудовых прав граждан предпенсионного возраста будет установлен особый контроль.

Начисляться пенсии и различные пособия тоже скоро будут по-новому:

"Среди первоочередных целей – применение проактивного механизма назначения и выплаты пенсий, а также социальных доплат к ним, чтобы люди старшего возраста не беспокоились и не тратили время на хождение по инстанциям, заполнение бумаг и подачу заявлений",

– подчеркнул Мишустин.

Премьер также обратил внимание на изменение правил выплаты 25%-ной надбавки к пенсии людям, которые проработали в сельском хозяйстве не менее 30 лет. Теперь они продолжат получать повышенные выплаты, даже если переедут жить в город. Поправка вступит в силу с 2022 года.

С 1 июля 2021 г. пенсии и соцпособия будут перечисляться только на карту "Мир" или особые счета. Что делать россиянам, которые не хотят или не могут оформить карту национальной платежной системы, ранее рассказал юрист. О том, что еще изменится в жизни граждан РФ с 1 июля, – в статье "Утра".