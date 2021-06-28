Претензии Запада на лидерство оказались "мыльным пузырем" - Захарова

Претензии Запада на лидерство оказались "мыльным пузырем" - Захарова
Мария Захарова. Фото: MFA Russia/ via Globallookpress.com/ www.globallookpress.com
США и ЕС не прошли испытания на прочность, заявили в МИД

Коронавирусная эпидемия продемонстрировала несостоятельность Запада перед коронавирусной пандемией. А все его попытки стать глобальным лидером не обоснованы ничем – эти претензии оказались лишь "мыльным пузырем", о чем заявила представитель российского МИД Мария Захарова.

Как отметила госслужащая, Соединенные Штаты и Европейский союз оказались не в состоянии спасти свою экономику – на этом фоне мысль о том, что Запад может вообще куда-то повести за собой весь мир, абсурдна, передает "Российская газета".

Представитель российского МИД также отметила, что коронавирус показал искренность намерений многих государств в отношениях с соседями. Отношения Сербии и России прошли в этом плане проверку на прочность – в 2020 году РФ направила своих специалистов, прибывших в Сербию, а также организовала поставки "Спутника V". В столице республики организовано производство препарата, которое, уверена Захарова, позволит обеспечить иммунитет для местного населения и потребности соседей.

По мнению чиновницы, мир извлек для себя из пандемии следующий урок: общий позитив достижим лишь при честном и открытом сотрудничестве. Те, кто зацикливался на "правильном" происхождении вакцины, часто рисковали жизнями людей.

"Неприглядная суть западного подхода – каждый за себя", – высказалась Захарова в интервью для сербской газеты Kurir.

Ранее Захарова отреагировала на заявление главы Министерства обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, причислившая Россию и Китай к угрозам, к которым отнесла религиозный экстремизм.

Источник: Kurir
Егор МАЛКОВ

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