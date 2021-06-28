Также республика приостановила участие в проекте Евросоюза

Белоруссия временно отказалась участвовать в инициативе Евросоюза. Проект "Восточное партнерство" подразумевает сотрудничество со странами бывшего Советского Союза, среди них – Украина и Белоруссия.

Кроме того, в республику запретили въезд ряду европейцев, которые содействовали введению санкций.

Постпред Белоруссии при ЕС будет отозван для консультаций, а главе представительства Евросоюза посоветовали уехать в Брюссель. Об ответе на санкции сообщается на сайте МИД республики.

Ранее из-за введенных ЕС и Британией рестрикций российская авиакомпания отказалась от полетов через Белоруссию.