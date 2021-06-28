Белоруссия запретила въезд ряду европейцев

Белоруссия запретила въезд ряду европейцев
Фото: Daniel Kalker/ dpa/ www.globallookpress.com
Также республика приостановила участие в проекте Евросоюза 

Белоруссия временно отказалась участвовать в инициативе Евросоюза. Проект "Восточное партнерство" подразумевает сотрудничество со странами бывшего Советского Союза, среди них – Украина и Белоруссия.

Кроме того, в республику запретили въезд ряду европейцев, которые содействовали введению санкций.

Постпред Белоруссии при ЕС будет отозван для консультаций, а главе представительства Евросоюза посоветовали уехать в Брюссель. Об ответе на санкции сообщается на сайте МИД республики.

Ранее из-за введенных ЕС и Британией рестрикций российская авиакомпания отказалась от полетов через Белоруссию.

Источник: МИД Республики Беларусь ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА

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Гость269624
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Не увидят белорусские болота. Печалька.
Гость270228
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ну все - евросоюзу киздец
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