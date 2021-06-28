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Чехия потребовала от России выплатить ей компенсацию в связи со взрывами на военных складах, произошедших в 2014 году в деревне Врбетица. Напомним, что Прага подозревает, что в этом могли быть задействованы российские спецслужбы.
По данным чешских СМИ, Прага хочет получить от Москвы примерно 25,5 млн евро или 650 млн крон. Именно в такую сумму местные власти оценили причиненный ущерб.
Заместитель министра иностранных дел Чехии Мартин Смолек уже вручил российскому послу Александру Змеевскому дипломатическую ноту, в которой потребовал от Москвы полностью возместить указанную сумму.
К слову, еще в конце апреля речь шла совершенно о других суммах. Тогда министр финансов Чехии Алена Шиллерова объявила, что Прага намерена получить от Москвы не менее миллиарда крон (более $47 млн).
Позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила властям Республики, заявив, что весьма сложно найти рациональное объяснение заявлениям Праги о компенсации. По словам дипломата, Прага сама не может разобраться в версиях причин взрывов на арсеналах, но при этом уже говорит о какой-то компенсации.
Захарова подчеркнула, что попытки местных властей переложить ответственность на Россию выглядят неуклюже.
Ведомство заявило, что комментарии неуместны
за геноцид что оккупанты из стран европы устроили на советской земле 41-45 годах
может хватит стесняться и прятать глаза?!
может миду без стеснений посылать всех попрошаек и наглецов на три буквы?