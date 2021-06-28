Миллионы евро: Чехия потребовала от России компенсацию за взрывы во Врбетице

Миллионы евро: Чехия потребовала от России компенсацию за взрывы во Врбетице
Фото: pixabay.com
Ущерб оценили в 25,5 млн евро

Чехия потребовала от России выплатить ей компенсацию в связи со взрывами на военных складах, произошедших в 2014 году в деревне Врбетица. Напомним, что Прага подозревает, что в этом могли быть задействованы российские спецслужбы. 

По данным чешских СМИ, Прага хочет получить от Москвы примерно 25,5 млн евро или 650 млн крон. Именно в такую сумму местные власти оценили причиненный ущерб. 

Заместитель министра иностранных дел Чехии Мартин Смолек уже вручил российскому послу Александру Змеевскому дипломатическую ноту, в которой потребовал от Москвы полностью возместить указанную сумму. 

К слову, еще в конце апреля речь шла совершенно о других суммах. Тогда министр финансов Чехии Алена Шиллерова объявила, что Прага намерена получить от Москвы не менее миллиарда крон (более $47 млн).

Позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила властям Республики, заявив, что весьма сложно найти рациональное объяснение заявлениям Праги о компенсации. По словам дипломата, Прага сама не может разобраться в версиях причин взрывов на арсеналах, но при этом уже говорит о какой-то компенсации. 

Захарова подчеркнула, что попытки местных властей переложить ответственность на Россию выглядят неуклюже. 

Источник: Mlada fronta Dnes ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

Гость264828
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Гость264530
Пусть сначала вернут все золото Российской империи украденное Чешскими легионерами во время гражданской войны, а так же компенсируют все разрушения в Ялте, произошедшие на прошлой неделе
А к стати это тема. ))) Нужно чтобы наши архивы покопали, объём украденного оценили и тогда в прокуратуру. Потом иск. Мало думаю не покажется.
Гость265635
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М
может пора предьявить европе цену за их освобождение от нацизма и фашизма,за миллионы советских жизней с 41 по45 г?
за геноцид что оккупанты из стран европы устроили на советской земле 41-45 годах
может хватит стесняться и прятать глаза?!
может миду без стеснений посылать всех попрошаек и наглецов на три буквы?
хибарки, лачуги и бабки в европе. Как можно так с партнерами?
М
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может пора предьявить европе цену за их освобождение от нацизма и фашизма,за миллионы советских жизней с 41 по45 г?
за геноцид что оккупанты из стран европы устроили на советской земле 41-45 годах
может хватит стесняться и прятать глаза?!
может миду без стеснений посылать всех попрошаек и наглецов на три буквы?
Гость264828
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Гость270228
перешел на немецкое ? или на "балтику" ?:)
Бутылочное пиво оно и чешское не ахти. А по теме разливного, то есть очень неплохие варианты наших небольших пивоварен. Очень даже не плохо по качеству и вкусу. Не надо зацикливаться на буржуйском. Больше своё любить нужно.
Гость265360
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А чего не за Пражскую весну, не вспомнили? Совсем крыша улетела и чехов,послать их далеко и на долго и пивной кран со Шкодой в Россию перекрыть, быстро сообразят кто больше потеряет.
Гость270259
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Гость270228
перешел на немецкое ? или на "балтику" ?:)
Наше тоже есть хорошее
Гость264530
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Пусть сначала вернут все золото Российской империи украденное Чешскими легионерами во время гражданской войны, а так же компенсируют все разрушения в Ялте, произошедшие на прошлой неделе
Гость270228
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Гость270259
Чехи совсем сорвались с цепи. Я уже отказался от чешского пива. Надеюсь не я один. И от прибалтийского тоже за компанию:)
перешел на немецкое ? или на "балтику" ?:)
Гость266120
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И торнадо мы напустили....<цензура>, получите еще не то "в подарок" - кто ищет, то всегда найдет на свой зад приключений: Бабиш ваш уже нашел....
Гость270259
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Чехи совсем сорвались с цепи. Я уже отказался от чешского пива. Надеюсь не я один. И от прибалтийского тоже за компанию:)
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