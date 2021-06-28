С пиратством покончено: Москва нашла эффективный способ пресечь провокации Киева в море

С пиратством покончено: Москва нашла эффективный способ пресечь провокации Киева в море
Mcs2 Justin Stumberg/U.S. Navy/www.globallookpress.com
Стратегия России дала свои плоды

В последнее время число провокаций со стороны Украины в Черном и Азовском морях заметно сократилось, считает член Совфеда от Крыма Сергей Цеков.

Парламентарий заметил, что после 2014 года Киев начал промышлять в водах России пиратством: безосновательно задерживались суда, идущие под российским флагом. В результате были захвачены сейнер "Норд", танкеры Neyma и "Михаил Погодин", земснаряд компании Trans Services Maritime. 

Но Москва нашла способ укротить страсть украинцев к незаконному захвату судов. Так, Цеков заметил, что отучить Киев от пиратства помогла внимательность крымских капитанов. Да и на содержание российских кораблей уходит слишком много средств. 

Также, как показала практика, провокации со стороны Украины не дали никаких результатов. Даже в том случае, если был хотя бы малейший намек на очередной выпад со стороны Незалежной, реакция России была незамедлительной. 

"Они не получили того, чего хотели изначально, поэтому и прекратили заниматься такими провокациями. Ситуация была стабилизирована комплексом разных действий и решений. Они получали ответ – необязательно публичный", 

– объяснил чиновник. 

Осталось отучить Киев от излишней любви со западных стран и НАТО, уверен Цеков. Когда влияние США и ЕС на Украину будет снижено, можно будет говорить о нормализации отношений с Москвой. 

Ранее Цеков предупредил, что НАТО готовится к войне с Россией. По мнению сенатора, об этом свидетельствуют учения "Си Бриз" (Sea Breeze), который пройдут в украинской акватории Черного моря с 28 июня по 10 июля. 

Источник: РИА ФАН ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

Гость270158
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О чем этот бред в статье, не понято. За счет каких мер удалось "нейтрализовать" Украину, неизвестно. Если эти меры были скрыты, то можно говорить, что Марс освоен Россией, номиссии на Марс являются секретными.
гость
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Украинские ВМФ готовились выступить на помощь английскому эсминцу, но один из адмиралов потерял единственный насос и грозный москитный флот Украины не удалось вовремя надуть.
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