Стратегия России дала свои плоды

В последнее время число провокаций со стороны Украины в Черном и Азовском морях заметно сократилось, считает член Совфеда от Крыма Сергей Цеков.

Парламентарий заметил, что после 2014 года Киев начал промышлять в водах России пиратством: безосновательно задерживались суда, идущие под российским флагом. В результате были захвачены сейнер "Норд", танкеры Neyma и "Михаил Погодин", земснаряд компании Trans Services Maritime.

Но Москва нашла способ укротить страсть украинцев к незаконному захвату судов. Так, Цеков заметил, что отучить Киев от пиратства помогла внимательность крымских капитанов. Да и на содержание российских кораблей уходит слишком много средств.

Также, как показала практика, провокации со стороны Украины не дали никаких результатов. Даже в том случае, если был хотя бы малейший намек на очередной выпад со стороны Незалежной, реакция России была незамедлительной.

"Они не получили того, чего хотели изначально, поэтому и прекратили заниматься такими провокациями. Ситуация была стабилизирована комплексом разных действий и решений. Они получали ответ – необязательно публичный",

– объяснил чиновник.

Осталось отучить Киев от излишней любви со западных стран и НАТО, уверен Цеков. Когда влияние США и ЕС на Украину будет снижено, можно будет говорить о нормализации отношений с Москвой.

Ранее Цеков предупредил, что НАТО готовится к войне с Россией. По мнению сенатора, об этом свидетельствуют учения "Си Бриз" (Sea Breeze), который пройдут в украинской акватории Черного моря с 28 июня по 10 июля.