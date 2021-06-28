Захарова назвала чехов вымогателями после требований компенсации

Захарова назвала чехов вымогателями после требований компенсации
Мария Захарова. Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Прага лишний раз подтвердила свой статус недружественной страны, считает дипломат

Мария Захарова призналась, что искренне не понимает, что творится в головах чешских властей, которые хотят, чтобы страна была исключена из списка недружественных стран, но при этом требуют от России выплатить им компенсацию за взрывы, произошедшие на военных складах во Врбетице в 2014 году.

При этом Прага будто бы намеренно ищет способы ухудшить двусторонние отношения. И сегодняшним сообщением о компенсации Республика еще раз подтвердила, что находится  списке вполне оправданно, считает официальный представитель МИД РФ. 

"Что касается истории с "компенсацией за несовершенное", то идеологи этой химеры действуют по принципу русской пословицы "наказать невиновных, наградить непричастных", 

– уточнила Захарова, добавив, что тех, кто бездоказательно выдвигает обвинения и требует за это денег, обычно называют вымогателями.  

Напомним, что сегодня в чешских СМИ появились сообщения о том, что власти Республики потребовали от российской стороны 25,5 млн евро компенсации за взрывы на военных складах. Примечательно, что нет никаких фактов, доказывающих причастность России к данному инциденту. 

Согласно распространившейся информации, замминистра иностранных дел Чехии уже вручил российскому послу дипломатическую ноту, в которой потребовал возместить Праге указанную сумму. 

А ведь еще утром чешские власти говорили о возобновлении диалога с РФ. В местном МИДе уточнили, что для этого Москва должна исключить Чехию из списка недружественных стран.

Источник: Телеграм-канал "Мария Захарова" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

новости партнеров
По теме

Минобороны Британии оценило "позор" документами по инциденту в Черном море

Ведомство заявило, что комментарии неуместны

Мигрантов на стройках предложено заменить… пенсионерами

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей