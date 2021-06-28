Прага лишний раз подтвердила свой статус недружественной страны, считает дипломат

Мария Захарова призналась, что искренне не понимает, что творится в головах чешских властей, которые хотят, чтобы страна была исключена из списка недружественных стран, но при этом требуют от России выплатить им компенсацию за взрывы, произошедшие на военных складах во Врбетице в 2014 году.

При этом Прага будто бы намеренно ищет способы ухудшить двусторонние отношения. И сегодняшним сообщением о компенсации Республика еще раз подтвердила, что находится списке вполне оправданно, считает официальный представитель МИД РФ.

"Что касается истории с "компенсацией за несовершенное", то идеологи этой химеры действуют по принципу русской пословицы "наказать невиновных, наградить непричастных",

– уточнила Захарова, добавив, что тех, кто бездоказательно выдвигает обвинения и требует за это денег, обычно называют вымогателями.

Напомним, что сегодня в чешских СМИ появились сообщения о том, что власти Республики потребовали от российской стороны 25,5 млн евро компенсации за взрывы на военных складах. Примечательно, что нет никаких фактов, доказывающих причастность России к данному инциденту.

Согласно распространившейся информации, замминистра иностранных дел Чехии уже вручил российскому послу дипломатическую ноту, в которой потребовал возместить Праге указанную сумму.

А ведь еще утром чешские власти говорили о возобновлении диалога с РФ. В местном МИДе уточнили, что для этого Москва должна исключить Чехию из списка недружественных стран.