Страна повлияла на разделение Запада

Россия насмехается и выражает презрение США с помощью экономических решений внутри страны. По крайней мере так оценил анонсированный отказ от доллара китайский аналитик Чэнь Ицзюнь в газете Хуаньцю шибао.

Напомним, ранее в Москве заявили, что намерены сократить долларовые запасы в структуре Фонда нацблагосостояния с 35% от общей доли до нуля, переключившись в сторону евро, юаня и золота. И, если будет необходимо, переведут все иностранные расчеты госпредприятий в европейскую валюту.

Обозреватель пишет, что подобная мера для России не нова – еще в 90-е годы власти были вынуждены прибегнуть к аналогичному решению ради урегулирования экономической ситуации внутри страны. Речи о том, чтобы насолить США тогда не шло. Сейчас же, считает он, ситуация противоположная.

Запад с момента присоединения Крыма к России регулярно усиливал санкционное давление, поэтому было важно предпринять ряд контрмер – в частности ею стала дедолларизация. По мнению аналитика, Москва шагала в эту сторону давно, постепенно сокращая объемы активов, корректируя структуру валютных резервов, уменьшая размеры инвестиций в американские гособлигации. Сейчас же Россия вынужденно пошла на полный отказ от доллара, чтобы минимизировать последствия "крайних финансовых санкций" со стороны США.

"Это превентивная акция самообороны. Фактически это даже больше политическая декларация, протест, насмешка и презрение американской гегемонии", – заявил Ицзюнь, приводит цитату URA.RU.

Он полагает, что на Россию это решение практически никак не повлияет. Внутри страны валюту люди не используют, рубль относительно стабилен, а объемы торговли между Россией США незначительны. По его мнению, в большей степени это отразится на Соединенных Штатах. Мировой статус доллара это вряд ли пошатнет, однако положительно скажется на укреплении позиций евро и юаня – подобное особенно обрадуются в европейских странах, пишет RT.

"Это ставит Соединенные Штаты в неловкое положение перед их союзниками, что само по себе является своего рода унижением для Америки и в определенной степени сыграет роль в разделении западных стран", – заключил он.