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Решение Белоруссии отказаться от участия в проекте Европейского союза "Восточное партнерство" в конечном итоге наказывает самих граждан Республики, заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.
Так или иначе, действующая власть продолжает самоизоляцию, считают в Литве. Однако гражданам Республики пообещали, что рано или поздно они "пожнут плоды "Восточного партнерства", однако с высокой долей вероятности это произойдет уже после выборов.
Подводя итог, Вильнюс отметил, что не признал выход Минска из проекта законным, подчеркнув, что предложение ЕС по участию в проекте остается в силе.
"Такие решения незаконными руководителями не принимаются. Призываем к непризнанию международных обязательств, изменений суверенитета и других перемен, которые вводятся незаконной властью",
– цитирует главу МИДа Латвии Общественная служба новостей.
Накануне стало известно, что Белоруссия приостановила участие в проекте "Восточное партнерство", который подразумевает сотрудничество ЕС со странами бывшего Советского Союза.
Также в страну был запрещен въезд ряду европейцев, которые содействовали введению санкций.
Ведомство заявило, что комментарии неуместны