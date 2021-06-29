Режим Александра Лукашенко продолжает самоизоляцию, считает Вильнюс

Решение Белоруссии отказаться от участия в проекте Европейского союза "Восточное партнерство" в конечном итоге наказывает самих граждан Республики, заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Так или иначе, действующая власть продолжает самоизоляцию, считают в Литве. Однако гражданам Республики пообещали, что рано или поздно они "пожнут плоды "Восточного партнерства", однако с высокой долей вероятности это произойдет уже после выборов.

Подводя итог, Вильнюс отметил, что не признал выход Минска из проекта законным, подчеркнув, что предложение ЕС по участию в проекте остается в силе.

"Такие решения незаконными руководителями не принимаются. Призываем к непризнанию международных обязательств, изменений суверенитета и других перемен, которые вводятся незаконной властью",

– цитирует главу МИДа Латвии Общественная служба новостей.

Накануне стало известно, что Белоруссия приостановила участие в проекте "Восточное партнерство", который подразумевает сотрудничество ЕС со странами бывшего Советского Союза.

Также в страну был запрещен въезд ряду европейцев, которые содействовали введению санкций.