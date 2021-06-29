Местные власти решили поддержать противников Лукашенко

Выстраивающие свой внешний образ на постулатах "демократии" западные страны продолжают вмешиваться в дела суверенных государств. Так, в чешском правительстве нашли уместным организовать на территории страны представительство белорусских оппозиционеров.



Такое решение было принято на самом высоком уровне. Обнародовал планы Чехии на Белоруссию местный министр иностранных дел Якуб Кулганек.

Высокопоставленный чех объявил, что члены кабмина, заручившись поддержкой президента страны Милоша Земана, решили проследовать по стопам Литвы, которая тоже активно поддерживает белорусские оппозиционные силы.

По плану чешских властей представительство оппозиционеров будет организовано прямо в столице государства, Праге. На своей странице в "Твиттер" Кулганек высокопарно объявил, что несогласные с белорусским президентом Александром Лукашенко будут иметь "безоговорочную поддержку" Чехии.

Отметим, чешские власти, как и весь Евросоюз, считают состоявшиеся в Белоруссии президентские выборы нелегитимными и оказывают всяческую поддержку оппозиционерам.

К слову, недавно лидер оппозиции Белоруссии Светлана Тихановская анонсировала проведение новых выборов в Республике осенью 2021 года. По ее мнению, глава белорусского государства не ожидал, что объявление о его победе на выборах-2020 вызовет такой сплоченный протест.