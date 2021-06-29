Механизм контроля за оборотом древесины внедрен в России по инициативе "ЕР"

Лесозаготовки в стране к 2023 году должны стать абсолютно прозрачными

С 1 июля 2021 г. в России стартует реализация масштабной программы по контролю за оборотом древесины в стране. Появлению прозрачной системы учета леса способствовала думская фракция "Единой России".

Как рассказал председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев из фракции "Единой России", новая автоматизированная геоинформационная система позволит проследить все этапы оборота древесины – от делянки до конечного потребителя.

"Любое невнесенное бревно автоматически станет незаконным. В систему будут обязаны включать все точки перемещения древесины: склады, точки погрузки, разгрузки, переработки. Здесь же будут формироваться транспортные документы",

– рассказал Николай Николаев. Он пояснил, что при обнаружении нестыковок, например, между объемами заготовленной и перевезенной древесины все ее дальнейшие перемещения будут заблокированы до окончания проверки.

Полное внедрение автоматизированной программы учета леса запланировано к 2023 году. До тех пор предусмотрен переходный период, во время которого допускается использование существующей системы ЛесЕГАИС, однако она тоже будет совершенствоваться, гарантировал парламентарий.

Поправки в Лесной кодекс, направленные на повышение прозрачности сферы лесозаготовок в стране, "Единая Россия" внесла в Госдуму в 2020 году, реализуя поручение президента РФ Владимира Путина по декриминализации отрасли.