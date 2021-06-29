Охрану внешней границы Белоруссии усилят спецслужбы стран НАТО

Охрану внешней границы Белоруссии усилят спецслужбы стран НАТО
Фото: president.gov.by
На помощь пограничникам Литвы спешат эстонцы

Прибалтийские страны не справляются с охраной границы с Белоруссией. По их данным, с подконтрольной Минску территории к ним сейчас массово перебираются нелегалы из Ирака, Сирии, Марокко и других стран Ближнего Востока и Африки. По мнению прибалтийских властей, белорусский лидер Александр Лукашенко решил устроить в Европе новый миграционный кризис.

Опасения Литвы вызвали слова Лукашенко о том, что раньше белорусские пограничники отлавливали нелегалов и перевозчиков наркотиков, пытавшихся перебраться в ЕС, но в свете последних недружественных шагов Запада в Минске решили не слишком усердствовать, напоминают "Известия".

После того, как за неделю в Литве поймали почти 40 нелегальных мигрантов, там поняли, что проблема нешуточная. К границе с Белоруссией на помощь пограничникам были стянуты отряды полиции и сотрудники Службы общественной безопасности Литвы, но и они не справляются.

Помочь с охраной границы на литовском участке готова Эстония, сообщает телеканал "360". Но велика вероятность, что скоро помощь потребуется и другой прибалтийской республике – Латвии. Ее граница столь же слабо укреплена, как и литовская, а после демарша Риги со снятием белорусского флага Минск вряд ли будет заботиться о безопасности соседей.

Ранее Литва уже объявила об укреплении ограждения на границе с Белоруссией. Но проект стены вышел весьма дорогим. Сейчас Вильнюс и другие прибалтийские республики могут воспользоваться ситуацией и под предлогом нового миграционного кризиса потребовать от Брюсселя безвозмездной финансовой помощи.

"У них будет хороший повод просить денег из фондов ЕС на размещение нелегалов, обустройство границы",

– считает эксперт ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский. Кроме того, проникновение мигрантов в Европу через Белоруссию может стать поводом для создания общеевропейской пограничной службы или размещения на границе с Белоруссией специальных сил НАТО. Подобные меры уже обсуждались в ЕС ранее и не исключено, что теперь будут реализованы.

Ранее Вильнюс осудил руководство Белоруссии за выход их программы "Восточное партнерство". Такое решение было принято в Минске в ответ на новый пакет санкций ЕС.

Источник: Известия ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ

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гость
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Гость270579
спешат на помощь на трёх квадрациклах с десятью терминаторами тормозами!
А квадроциклы арендуют у Латвии.
Гость270579
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спешат на помощь на трёх квадрациклах с десятью терминаторами тормозами!
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