Новых ограничений со стороны Вашингтона может не последовать, если Москва не будет нападать

США рассчитывают установить с Россией более стабильные и взаимовыгодные отношения, чем сейчас. Об этом сообщил госсекретарь Энтони Блинкен, находясь с визитом в Италии.

По словам Блинкена, у Москвы и Вашингтона есть сферы, в которых они могут эффективно взаимодействовать: это стратегическая стабильность, контроль над вооружениями, региональные конфликты, противодействие хакерам. Поэтому Белый дом не заинтересован в ссорах в Кремлем. Однако если Россия продолжит вести себя агрессивно, например, будет нападать на Америку или на Навального, США примут меры.

"Мы ответим. Не потому, что мы хотим конфликтовать, но потому что нам дороги наши ценности и принципы. Решать России",

– приводит слова Блинкена итальянское издание la Repubblica.

Говоря о недавней хакерской атаке на нефтепровод Colonial Pipeline, госсекретарь не стал обвинять в произошедшем руководство России, хотя и отметил, что след вымогателей ведет в РФ, а "ответственное государство" не должно покрывать преступников.

Ранее президент США Джо Байден отверг предположение, что кибератаку на компании SolarWinds и Colonial Pipeline могла организовать Москва. Доказательств, что взломщиками были граждане России, у американцев тоже нет, отметили в СВР.

Лидеры РФ и США Владимир Путин и Джо Байден провели личные переговоры 16 июня в Женеве. Обсуждая проблему кибербезопасности, глава Белого дома назвал отрасли, хакерские атаки на которые для США недопустимы. Позже американцы раскритиковали своего президента за такую откровенность с российским коллегой.