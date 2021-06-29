США объяснили санкции против России борьбой за принципы

США объяснили санкции против России борьбой за принципы
Энтони Блинкен. Фото: Gennari/ Pool/ Spaziani/ www.globallookpress.com
Новых ограничений со стороны Вашингтона может не последовать, если Москва не будет нападать

США рассчитывают установить с Россией более стабильные и взаимовыгодные отношения, чем сейчас. Об этом сообщил госсекретарь Энтони Блинкен, находясь с визитом в Италии.

По словам Блинкена, у Москвы и Вашингтона есть сферы, в которых они могут эффективно взаимодействовать: это стратегическая стабильность, контроль над вооружениями, региональные конфликты, противодействие хакерам. Поэтому Белый дом не заинтересован в ссорах в Кремлем. Однако если Россия продолжит вести себя агрессивно, например, будет нападать на Америку или на Навального, США примут меры.

"Мы ответим. Не потому, что мы хотим конфликтовать, но потому что нам дороги наши ценности и принципы. Решать России",

– приводит слова Блинкена итальянское издание la Repubblica.

Говоря о недавней хакерской атаке на нефтепровод Colonial Pipeline, госсекретарь не стал обвинять в произошедшем руководство России, хотя и отметил, что след вымогателей ведет в РФ, а "ответственное государство" не должно покрывать преступников.

Ранее президент США Джо Байден отверг предположение, что кибератаку на компании SolarWinds и Colonial Pipeline могла организовать Москва. Доказательств, что взломщиками были граждане России, у американцев тоже нет, отметили в СВР.

Лидеры РФ и США Владимир Путин и Джо Байден провели личные переговоры 16 июня в Женеве. Обсуждая проблему кибербезопасности, глава Белого дома назвал отрасли, хакерские атаки на которые для США недопустимы. Позже американцы раскритиковали своего президента за такую откровенность с российским коллегой.

Источник: la Repubblica ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость265067
Пожаловаться Ответить
Гость270655
Быдло понимает только кнут! Нельзя с шариковыми, как с нормальными людьми: с людьми- по-людски, со скотами- по-скотски! Только так! К сожалению...
тебе виднее как с тобой нужно поступать.
Гость270655
Пожаловаться Ответить
Быдло понимает только кнут! Нельзя с шариковыми, как с нормальными людьми: с людьми- по-людски, со скотами- по-скотски! Только так! К сожалению...
Гость265067
Пожаловаться Ответить
Принципы у США это деньги. Деньги и ничего кроме денег. Деньги и другие ценности. Золото, платина, бриллианты и т.д.
Гость267698
Пожаловаться Ответить
Безнаказанность это основная причина подобных демаршей. А какие елочные игрушки навесят на этот каркас - никого не волнует.
1
новости партнеров
По теме

Миллионы евро: Чехия потребовала от России компенсацию за взрывы во Врбетице

Ущерб оценили в 25,5 млн евро

С пиратством покончено: Москва нашла эффективный способ пресечь провокации Киева в море

Стратегия России дала свои плоды

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей