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Лондон устроил провокацию в Черном море, чтобы насолить как Москве, так и Брюсселю. Комментируя ситуацию с заходом британского эсминца Defender в территориальные воды России в Черном море, публицист Анатолий Вассерман пояснил, что Великобритания настроена против восстановления отношений России с Евросоюзом.
"Британия оттуда (– из ЕС – прим.ред.) вышла на довольно невыгодных условиях и теперь старается Евросоюзу отомстить за свой провал",
– отметил Вассерман в комментарии "Украине.ру".Он добавил, что для всех противников улучшения отношений с Россией важно выставить Москву агрессором. "Для этого и устроена провокация", – указал эксперт.
На прошлой неделе отношения между РФ и членом НАТО Великобританией крайне обострились. Британский военный корабль Defender с боевым комплектом на борту вошел в российские воды Черного моря, не реагируя на устные предупреждения пограничников и даже предупредительную стрельбу.
В Лондоне сначала отрицали инцидент, а позже заявили, что не прислушивались к требованиям российских правоохранителей, поскольку считают Крым украинским. В Москве предупредили, что в случае повторения подобной ситуации бомбить будут уже не по курсу, а по самому кораблю.
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Может они тебе расскажут как они несут демократию в мир.. :-)
У вас есть выбор.
Вернуть Крым Украине как этого требуют нормы международного права и не будоражить больше мир своим хамством, наглостью, враньём и воровством или влачить свое дальнейшее ничтожное существование с и дальше беднеющим рос народом
никогда не
будет вашим. Это твоё очко драное уже не твоё, тупой урод, а ты даже этого не заметил, навозоед.