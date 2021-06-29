Великобритания придумала, как сорвать планы бывших союзников

Лондон устроил провокацию в Черном море, чтобы насолить как Москве, так и Брюсселю. Комментируя ситуацию с заходом британского эсминца Defender в территориальные воды России в Черном море, публицист Анатолий Вассерман пояснил, что Великобритания настроена против восстановления отношений России с Евросоюзом.

"Британия оттуда (– из ЕС – прим.ред.) вышла на довольно невыгодных условиях и теперь старается Евросоюзу отомстить за свой провал",

– отметил Вассерман в комментарии "Украине.ру".Он добавил, что для всех противников улучшения отношений с Россией важно выставить Москву агрессором. "Для этого и устроена провокация", – указал эксперт.

На прошлой неделе отношения между РФ и членом НАТО Великобританией крайне обострились. Британский военный корабль Defender с боевым комплектом на борту вошел в российские воды Черного моря, не реагируя на устные предупреждения пограничников и даже предупредительную стрельбу.

В Лондоне сначала отрицали инцидент, а позже заявили, что не прислушивались к требованиям российских правоохранителей, поскольку считают Крым украинским. В Москве предупредили, что в случае повторения подобной ситуации бомбить будут уже не по курсу, а по самому кораблю.