Вассерман разоблачил провокаторов с британским эсминцем

Вассерман разоблачил провокаторов с британским эсминцем
Анатолий Вассерман. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Великобритания придумала, как сорвать планы бывших союзников

Лондон устроил провокацию в Черном море, чтобы насолить как Москве, так и Брюсселю. Комментируя ситуацию с заходом британского эсминца Defender в территориальные воды России в Черном море, публицист Анатолий Вассерман пояснил, что Великобритания настроена против восстановления отношений России с Евросоюзом.

"Британия оттуда (– из ЕС – прим.ред.) вышла на довольно невыгодных условиях и теперь старается Евросоюзу отомстить за свой провал",

– отметил Вассерман в комментарии "Украине.ру".Он добавил, что для всех противников улучшения отношений с Россией важно выставить Москву агрессором. "Для этого и устроена провокация", – указал эксперт.

На прошлой неделе отношения между РФ и членом НАТО Великобританией крайне обострились. Британский военный корабль Defender с боевым комплектом на борту вошел в российские воды Черного моря, не реагируя на устные предупреждения пограничников и даже предупредительную стрельбу.

В Лондоне сначала отрицали инцидент, а позже заявили, что не прислушивались к требованиям российских правоохранителей, поскольку считают Крым украинским. В Москве предупредили, что в случае повторения подобной ситуации бомбить будут уже не по курсу, а по самому кораблю.

Источник: Украина.ру ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Андрей
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Антиxу#лoпутин
А ну ка назови ка мне хоть ещё в мире страну которая официально считает Крым российским?
У вас есть выбор.
Вернуть Крым Украине как этого требуют нормы международного права и не будоражить больше мир своим хамством, наглостью, враньём и воровством или влачить свое дальнейшее ничтожное существование с и дальше беднеющим рос народом
будоражить больше мир своим хамством, наглостью, враньём и воровством и влачить свое дальнейшее ничтожное существование с и дальше беднеющим народом хохлостана
Гость266335
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Антиxу#лoпутин
А ну ка назови ка мне хоть ещё в мире страну которая официально считает Крым российским?
У вас есть выбор.
Вернуть Крым Украине как этого требуют нормы международного права и не будоражить больше мир своим хамством, наглостью, враньём и воровством или влачить свое дальнейшее ничтожное существование с и дальше беднеющим рос народом
А ты пожалуйся свои хозяевам из-за океана....
Может они тебе расскажут как они несут демократию в мир.. :-)
Гость267612
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Крым не ваш и никогда не будет вашим.
Территориальные воды России заканчиваются на Москва реке.
Крым есть территория Украины,
Эсминец шёл в территориальных водах Украины.
Никто в мире кроме самой России и нескольких мелких её вассалов наподобии Кубы, Афганистана и Венесуэлы не считает Крым территорией России.
Весь мир считает Крым территорией Украины!
читайте Устав ООН и его международные акты - не существует никакого "международного признания". Ниже привел цитату. Свои влажные фантазии можете оставить у себя в Куеве
Гость267612
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Антиxу#лoпутин
А ну ка назови ка мне хоть ещё в мире страну которая официально считает Крым российским?
У вас есть выбор.
Вернуть Крым Украине как этого требуют нормы международного права и не будоражить больше мир своим хамством, наглостью, враньём и воровством или влачить свое дальнейшее ничтожное существование с и дальше беднеющим рос народом
Хохол, поплачь хоть здесь, не вернется к вам Крым. и да, изучите первые статьи Устава ООН :) Нет там никакого мифического "признания", никому оно не нужно, нет такого в "международном праве", а есть например резолюция конференции Монтевидео, признанная ООН: "Политическое существование государства не зависит от признания другими государствами. »". Так что успокойтесь от своих фантазий на чужом вам руссом ресурсе!
Кузьма
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}{0}{ЛЫ - дружными рядами НАЙУХ, НАЙУХ и еще раз НАЙУХ. Надеюсь доступно всем объяснено? Крым был и будет ТОЛЬКО Российским. Всегда. Сперва не станет вашего зверинца. Вот ЭТО можно практически гарантировать в ближайшие 5-10 лет. Часть вымрет, часть сбежит, часть перебьёт друг-друга. Особо отличившихся развесят по столбам.
Антиxу#лoпутин
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Бармалей
Тебе сказки надо писать, хорошо получается !
А ну ка назови ка мне хоть ещё в мире страну которая официально считает Крым российским?
У вас есть выбор.
Вернуть Крым Украине как этого требуют нормы международного права и не будоражить больше мир своим хамством, наглостью, враньём и воровством или влачить свое дальнейшее ничтожное существование с и дальше беднеющим рос народом
Гость267575
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Крым не ваш и никогда не будет вашим.
Территориальные воды России заканчиваются на Москва реке.
Крым есть территория Украины,
Эсминец шёл в территориальных водах Украины.
Никто в мире кроме самой России и нескольких мелких её вассалов наподобии Кубы, Афганистана и Венесуэлы не считает Крым территорией России.
Весь мир считает Крым территорией Украины!
Не считать де-юре и не признавать де-факто - это слегка разные вещи, и тебе, АНАЛитик не плохо бы начать понимать это
Серж
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Крым не ваш и никогда не будет вашим.
Территориальные воды России заканчиваются на Москва реке.
Крым есть территория Украины,
Эсминец шёл в территориальных водах Украины.
Никто в мире кроме самой России и нескольких мелких её вассалов наподобии Кубы, Афганистана и Венесуэлы не считает Крым территорией России.
Весь мир считает Крым территорией Украины!
хороший анекдот, пешы исчо))
гость
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Крым не ваш и
никогда не
будет вашим. Это твоё очко драное уже не твоё, тупой урод, а ты даже этого не заметил, навозоед.
Бармалей
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Крым не ваш и никогда не будет вашим.
Территориальные воды России заканчиваются на Москва реке.
Крым есть территория Украины,
Эсминец шёл в территориальных водах Украины.
Никто в мире кроме самой России и нескольких мелких её вассалов наподобии Кубы, Афганистана и Венесуэлы не считает Крым территорией России.
Весь мир считает Крым территорией Украины!
Тебе сказки надо писать, хорошо получается !
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