Местные бизнесмены решили защищать свои права кулаками

Беспорядки на Украине не прекращаются. На этот раз причиной недовольства некоторых незалежных стали неблагоприятные условия для развития бизнеса. Предприниматели больше не могли молчать – они вышли на улицы города и устроили настоящий перфоманс, который в конце концов перешел в массовое побоище.



Для пущего эффекта недовольные политикой киевского режима активисты движения SaveФОП взяли с собой венки, гробы и другую траурную атрибутику. Под звуки похоронного марша они направились к офису украинского лидера Владимира Зеленского. Этим представлением активисты хотели продемонстрировать главнокомандующему незалежных, что своими действиями он фактически хоронит малый бизнес.

Однако прогулка протестующих по центру Киева очень не понравилась местным правоохранителям. Полицейские решили изъять у предпринимателей провокационный инвентарь, однако те встали на защиту ритуальных принадлежностей. В итоге началась массовая драка, пишет украинское издание "Страна.ua".

В конце концов, сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ. Несколько особо ретивых активистов были задержаны. Как отмечает "Пятый канал", в данный момент проходы на площадь перед офисом украинского лидера заблокированы.

Стоит отметить, что многие на Украине недовольны действиями Владимира Зеленского. Недавно президенту незалежных пригрозили обвинением в госизмене. У некоторых вызывает подозрения его общение с белорусским коллегой Александром Лукашенко.