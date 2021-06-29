На Украине завязалась массовая драка из-за гробов для Зеленского

На Украине завязалась массовая драка из-за гробов для Зеленского
Фото: Oleksii Kovalov/ Keystone Press Agency/ www.globallookpress.com
Местные бизнесмены решили защищать свои права кулаками

Беспорядки на Украине не прекращаются. На этот раз причиной недовольства некоторых незалежных стали неблагоприятные условия для развития бизнеса. Предприниматели больше не могли молчать – они вышли на улицы города и устроили настоящий перфоманс, который в конце концов перешел в массовое побоище.

Для пущего эффекта недовольные политикой киевского режима активисты движения SaveФОП взяли с собой венки, гробы и другую траурную атрибутику. Под звуки похоронного марша они направились к офису украинского лидера Владимира Зеленского. Этим представлением активисты хотели продемонстрировать главнокомандующему незалежных, что своими действиями он фактически хоронит малый бизнес.

Однако прогулка протестующих по центру Киева очень не понравилась местным правоохранителям. Полицейские решили изъять у предпринимателей провокационный инвентарь, однако те встали на защиту ритуальных принадлежностей. В итоге началась массовая драка, пишет украинское издание "Страна.ua".

В конце концов, сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ. Несколько особо ретивых активистов были задержаны. Как отмечает "Пятый канал", в данный момент проходы на площадь перед офисом украинского лидера заблокированы.

Стоит отметить, что многие на Украине недовольны действиями Владимира Зеленского. Недавно президенту незалежных пригрозили обвинением в госизмене. У некоторых вызывает подозрения его общение с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Источник: Страна.ua ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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гость
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Антиxу#лoпутин
Хорошо что на россии нет проблем с гробами для питерского афериста путина и его кремлёвской шайки!
на россия- это какое то хуторское село в Хохлогабоне?
гость
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Опять Путин хохлобыдлу не того президента назначил..Зе-лю геть!! ))
гость
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В шапито "Украина" новая клоунада в исполнении рогулей..Запасайтесь попкорном.
Гость267612
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Антиxу#лoпутин
Хорошо что на россии нет проблем с гробами для питерского афериста путина и его кремлёвской шайки!
что забыл на российском сайте, страдалец? <цензура> на свои хохломовные и там мявкайте друг на друга. Вы тут неинтересны
Гость266335
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Антиxу#лoпутин
Хорошо что на россии нет проблем с гробами для питерского афериста путина и его кремлёвской шайки!
Хватает того, что над под украине они есть :-)
Антиxу#лoпутин
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Хорошо что на россии нет проблем с гробами для питерского афериста путина и его кремлёвской шайки!
Гость265067
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а где видео этого захватывающего действа?
Гость267575
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самое главное СШП довольны, что гнойник под названием украина и стухнет сам-собой
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