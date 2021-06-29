Минск поставил под удар белорусов выходом из "Восточного партнерства"

Минск поставил под удар белорусов выходом из "Восточного партнерства"
Фото: Star-Images/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Европа может наказать простой народ с помощью виз

Между Минском и коллективном Брюсселем продолжает нарастать напряжение. Белоруссия решила приостановить свое участие в одном их европейских проектов. Как выход Белоруссии из "Восточного партнерства" повлияет на страну, объяснил президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич.

Эксперт рассказал РИА "Новости", что Минск, в отличие от Киева и Кишинева, практически не получал средства от европейцев в рамках "Восточного партнерства". Поэтому Белоруссия не зависит от этих денег из Европы. Да и сам ЕС особо не возлагал надежды на этот проект в отношении сотрудничества с белорусами, когда звал Минск присоединиться. В итоге ЕС также не пострадает от шага Белоруссии.

Однако для простых жителей страны остается важным вопрос стоимости виз. Коллективный Брюссель стоит перед дилеммой: одна часть политиков полагает, что надо наказать РБ и ее народ за поддержку Александра Лукашенко. Другая часть уверена, что бить по простому народу нельзя, а цену на визу надо уменьшать. Эксперт указал на то, что пока неизвестно, что решит Европа.

Ранее в Литве также высказались о том, что этим решением Белоруссия наказывает своих же граждан. В конце концов белорусы смогут увидеть результат работы "Восточного партнерства", проекта, который ставит своей целью сотрудничество ЕС с бывшими странами СССР. 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА

Ответить:

Гость267235
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По программе "Восточное партнерство" В Беларуси финансировались инфраструктурные объекты. Строились и ремонтировались дороги, обустраивались границы. Лукашенко сделал плохо стране и белорусскому народу. Цена на визу осталась 35 евро. Уже известно. Полина, сначала гугли, потом пиши.
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