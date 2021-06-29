В США предупредили Вашингтон о "надвигающейся бури" из-за ошибки в отношении Москвы

В США предупредили Вашингтон о "надвигающейся бури" из-за ошибки в отношении Москвы
Фото: via www.imago-images.de/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Тесные контакты России и Китая "угрожают мировому господству США", уверены американцы

Американские журналисты анализировать, чем для их страны могут обернуться хорошие отношения между Москвой и Пекином. Так, политолог Уильям Молони в издании The Hill предупредил Вашингтон о том, что дружба РФ и КНР положит конец господству американцев на международной арене. 

Эксперт указал на то, что США десятилетиями старались уважительно относиться к России и не делать ненужных провокаций. Однако этот курс изменила "жесткая и предвзятая" политика Дональда Трампа.

Журналист подчеркивает, администрация Трампа сделала Россию главным врагом США, в итоге американские политики принялись соревноваться в жестких высказываниях в адрес РФ. В результате Москва начала укреплять свои связи с Китаем, а в это время роль НАТО ослабевает, жалуется Молони. Издание напоминает, что эксперт Уолтер Рассел Мид уже предупреждал о том, что США и союзники то и дело проигрывают своим соперникам, из-за чего глобальный баланс сил меняется не в пользу американцев. 

Политолог указывает на то, что НАТО было создано в период холодной войны, а после развала СССР утратило свою цель, согласованность и готовность рискнуть реальной войной против сверхдержавы. 

"Сегодня мы проходим через то, что в еще более ранние опасные времена Уинстон Черчилль назвал "надвигающейся бурей", – переживает Молони. Журналист беспокоится, что теперь из-за ошибки Трампа в отношении России США потеряют мировое господство

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как решение России поставило США в неловкую ситуацию перед союзниками. 

Источник: The Hill
Полина ИВАНОВА

Ответить:

Гость265635
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На Трампа не надо валить. До мюнхенской речи Путина, уже тогда <цензура> весь мозг через ...y й чуть не высосали.
гость191919
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А разве спонсор терроризма и главный террорист в мире -Пинлостан был другом для России?
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