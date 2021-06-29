Политолог перечислил преимущества Партии пенсионеров на выборах в Госдуму

Политолог перечислил преимущества Партии пенсионеров на выборах в Госдуму
Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/Global Look Press//www.globallookpress.com
Организация апеллирует к теме "бедности"

Состоялся съезд Партии пенсионеров, в ходе которого было решено, кто возглавит список кандидатов на выборах в Госдуму. Почетная обязанность досталась председателю центрального совета партии Владимиру Буракову.

Также от партии бороться за депутатские кресла будет 341 кандидат по федеральном избирательному округу в составе 36 региональных групп. Председателем партии вновь назначили Владимира Буракова. Об этом говорится в телеграм-канале партии.

Политолог Михаил Виноградов указал на то, что сложилась интересная ситуация. Участие в выборах Партии пенсионеров может оказаться загвоздкой для других участников. Ведь у партии есть свои преимущества. Среди сильных сторон организации эксперт выделяет то, что у нее социально одобряемое название. К тому же, люди устали от "старых" партий, а новый игрок – это всегда выгодно. Поэтому партия вполне может оказать эффект нового бренда.

Виноградов обращает внимание на то, что в случае успеха партии пенсионеров у ее конкурентов могут возникнуть настоящие проблемы. Для "Справедливой России" – из-за усложнения и размывания прежнего бренда партии, для "Единой России" – из-за того, что в пятерке кандидатов этой партии нет символизирующих пенсионеров и социальной политики. КПРФ может столкнуться с трудностями так же из-за социальной одобряемости пенсионеров. Виноградов подчеркивает, что к новому игроку никто не был готов, поэтому это выигрышно. Плюсом для Партии пенсионеров может стать апелляция к теме "бедности". 

Выборы депутатов восьмого созыва Государственной Думы России пройдут 19 сентября. Голосование, по решению ЦИК, пройдет в три дня из-за эпидемии коронавируса. 

Напомним, что в региональных парламентах работают члены Партии пенсионеров, у которой есть льгота – организации не нужно собирать подписи для участия в выборах. 

Источник: "Дни.ру"
Полина ИВАНОВА

Ответить:

новости партнеров

Евросоюз введет новые санкции против России за нарушение прав соседних стран

Брюссель готов сотрудничать с Москвой в тех сферах, где ему это выгодно

С пиратством покончено: Москва нашла эффективный способ пресечь провокации Киева в море

Стратегия России дала свои плоды

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей