Политолог перечислил преимущества Партии пенсионеров на выборах в Госдуму

Организация апеллирует к теме "бедности"

Состоялся съезд Партии пенсионеров, в ходе которого было решено, кто возглавит список кандидатов на выборах в Госдуму. Почетная обязанность досталась председателю центрального совета партии Владимиру Буракову.

Также от партии бороться за депутатские кресла будет 341 кандидат по федеральном избирательному округу в составе 36 региональных групп. Председателем партии вновь назначили Владимира Буракова. Об этом говорится в телеграм-канале партии.

Политолог Михаил Виноградов указал на то, что сложилась интересная ситуация. Участие в выборах Партии пенсионеров может оказаться загвоздкой для других участников. Ведь у партии есть свои преимущества. Среди сильных сторон организации эксперт выделяет то, что у нее социально одобряемое название. К тому же, люди устали от "старых" партий, а новый игрок – это всегда выгодно. Поэтому партия вполне может оказать эффект нового бренда.

Виноградов обращает внимание на то, что в случае успеха партии пенсионеров у ее конкурентов могут возникнуть настоящие проблемы. Для "Справедливой России" – из-за усложнения и размывания прежнего бренда партии, для "Единой России" – из-за того, что в пятерке кандидатов этой партии нет символизирующих пенсионеров и социальной политики. КПРФ может столкнуться с трудностями так же из-за социальной одобряемости пенсионеров. Виноградов подчеркивает, что к новому игроку никто не был готов, поэтому это выигрышно. Плюсом для Партии пенсионеров может стать апелляция к теме "бедности".

Выборы депутатов восьмого созыва Государственной Думы России пройдут 19 сентября. Голосование, по решению ЦИК, пройдет в три дня из-за эпидемии коронавируса.

Напомним, что в региональных парламентах работают члены Партии пенсионеров, у которой есть льгота – организации не нужно собирать подписи для участия в выборах.