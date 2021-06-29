В эфире программы произошел спор о провокации Defender в Черном море

Появление корабля ВВС Великобритании Defender в территориальных водах России в Черном море продолжают обсуждать эксперты. Так, в программе "Время покажет" тоже был проанализирована эта провокация. В результате жаркого спора ведущая "Время покажет" Лосева осадила немецкого эксперта из-за провокации британцев

Эксперт из Германии Феликс Шультесс заявил, что Россия делает все, чтобы ее заблокировали в Черном море. Этот выпад в адрес нашей страны не смогла оставить без внимания Олеся Лосева, которая вспомнила ставшее крылатым выражение Отто фон Бисмарка.

Ведущая посоветовала эксперту всегда помнить то, что сказал этот известный немец. Лосева уточнила, что Бисмарк знал множество способов выманить медведя из его убежища, но ни одного, как загнать его обратно. Журналистка рекомендовала эксперту "не дразнить русского медведя".

Напомним, инцидент произошел 23 июня. Из-за действий британских военных россиянам пришлось открыть предупредительный огонь. В России позже предупредили Великобританию о серьезных последствиях нарушения нашей границы. В Лондоне же потеряли секретные документы об этой операции, которой британцы хотели выразить поддержку Украине, показав, что не признают Крым российским.

В день провокации министр обороны Сергей Шойгу и премьер страны Михаил Мишустин просили срочно поговорить с президентом Владимиром Путиным.