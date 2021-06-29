США готовят санкции против Белоруссии за посадку лайнера

Минтранс может объявить о решении уже в ближайшее время

Соединенные Штаты подключились к антибелорусским санкциям Запада. Накануне стало известно о том, что Белый дом готовится к ограничению полетов для американских компаний над воздушным пространством республики.

Минтранс может объявить решение уже сегодня, отмечает Bloomberg. Об этом сообщили двое американских чиновников, которые попросили не называть своих имен.

Как отмечает источник, спустя несколько дней после экстренной посадки пассажирского лайнера Ryanair в Минске и ареста Протасевича администрация Байдена объявила о санкциях против девяти госпредприятий Белоруссии.

Источник: Bloomberg
Егор МАЛКОВ

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