Зеленский перессорился с главными союзниками Украины – эксперт

Зеленский перессорился с главными союзниками Украины – эксперт
Владимир Зеленский. Фото: Volodymyr Zelensky/www.globallookpress.com
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Поддерживавшие Киев страны все больше разочаровываются в нем

Сейчас президент Незалежной занят срочным поиском новых спонсоров.

Политолог Владимир Корнилов считает, что Владимир Зеленский умудрился перессориться с главными союзниками Украины. Сейчас имидж страны дискредитирован, поэтому надеяться на США, к примеру, больше не стоит. Вашингтон не рассматривает Киев как важного партнера.

Все больше недовольства политика Зеленского вызывает и у других стран, которые оказывали ощутимую поддержку – Германии, Франции. Поэтому сейчас украинский лидер "лихорадочно ищет поддержки в странах, которые не являлись первыми в плане подмоги — это Великобритания и Канада".

Корнилов в разговоре с "Народными новостями" также обозначил условие, при котором США может окончательно порвать с Украиной. Это случится, если новые власти Незалежной попытаются восстановить отношения с Россией, отмечает сайт "Подмосковье сегодня". Вашингтон не только отвернется от Киева, но и припомнит все его долги перед МВФ.

Политолог подчеркнул, что пока до того, чтобы Украина стала независимой от кого бы то ни было, еще очень далеко. Сейчас она в таком положении, что зависит от западных стран и увязла в массе долгов.

Ранее депутат Рады рассекретил переговоры Зеленского с Ми-6 о Белоруссии.

Источник: Народные новости ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

ЗЕчмо
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урод.
гость
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В США назвали Украину опасным и недостойным союзником
Вовка Шилов 0505707696 и 0504230483 - убивец свидомой укроМЕРЗОСТИ и хохлоСКОТА
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Зеленский перессорился с главными союзниками УРины – ИксперД. ЖИДовская ЗЕлупа разобиделась на хозяев за то, что они его анал на фашистский крест порвали и полон рот након чали? Но, то ли ещё будет, уёёёй! В укроДУРКЕ чистить, не перечистить бандеровско-фашистско-свидомую <цензура>. Придётся ЛДНР концлагеря у пиндосов арендовать. Своих не хватит. Или уж не заморачиваться. Просто уничтожать.
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