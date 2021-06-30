Поддерживавшие Киев страны все больше разочаровываются в нем

Сейчас президент Незалежной занят срочным поиском новых спонсоров.



Политолог Владимир Корнилов считает, что Владимир Зеленский умудрился перессориться с главными союзниками Украины. Сейчас имидж страны дискредитирован, поэтому надеяться на США, к примеру, больше не стоит. Вашингтон не рассматривает Киев как важного партнера.

Все больше недовольства политика Зеленского вызывает и у других стран, которые оказывали ощутимую поддержку – Германии, Франции. Поэтому сейчас украинский лидер "лихорадочно ищет поддержки в странах, которые не являлись первыми в плане подмоги — это Великобритания и Канада".

Корнилов в разговоре с "Народными новостями" также обозначил условие, при котором США может окончательно порвать с Украиной. Это случится, если новые власти Незалежной попытаются восстановить отношения с Россией, отмечает сайт "Подмосковье сегодня". Вашингтон не только отвернется от Киева, но и припомнит все его долги перед МВФ.

Политолог подчеркнул, что пока до того, чтобы Украина стала независимой от кого бы то ни было, еще очень далеко. Сейчас она в таком положении, что зависит от западных стран и увязла в массе долгов.

Ранее депутат Рады рассекретил переговоры Зеленского с Ми-6 о Белоруссии.