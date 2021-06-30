Действия британцев могли привести к катастрофе

События 23 июня до сих пор активно обсуждают в экспертном сообществе. В тот день британский флот набрался наглости и отправил свой боевой корабль в территориальные воды России. Опытный военный эксперт Виктор Баранец убежден, что если бы не слаженные и тщательно продуманные действия российских бойцов, мир бы уже был втянут в новый глобальный конфликт.



В понимании британских властей провокационное вторжение эсминца в российские воды должно было решить несколько задач. Бывшая "царица морей" хотела обозначить свою позицию и продемонстрировать Москве, что не только на бумаге отказывается признавать Крымский полуостров российским, но и делом готова подкрепить свои воззрения.

Также британцы явно планировали разведать обстановку в Черноморье и проверить реакцию России на такого рода провокации. В итоге российский флот открыл предупредительный огонь, а Британии пришлось с позором отправляться восвояси.

Однако, если бы бомбы хоть и случайно попали бы по кораблю, миновать начало войны было бы весьма сложно. В беседе с изданием "Народные новости" Баранец пояснил, что сначала бы развязался региональный конфликт. Позже противостояние могло перейти на мировой уровень. Дело в том, что повреждение британского корабля вынудило бы силы НАТО вмешаться в дело. А в этот альянс входят три десятка государств, с которыми России пришлось бы сражаться.

К слову, недавно Баранец раскрыл тайный смысл переброски истребителей МиГ-31 в Сирию.