Третья мировая война: Баранец оценил риски провокации с эсминцем

Третья мировая война: Баранец оценил риски провокации с эсминцем
Фото: www.pixabay.com
Действия британцев могли привести к катастрофе

События 23 июня до сих пор активно обсуждают в экспертном сообществе. В тот день британский флот набрался наглости и отправил свой боевой корабль в территориальные воды России. Опытный военный эксперт Виктор Баранец убежден, что если бы не слаженные и тщательно продуманные действия российских бойцов, мир бы уже был втянут в новый глобальный конфликт.

В понимании британских властей провокационное вторжение эсминца в российские воды должно было решить несколько задач. Бывшая "царица морей" хотела обозначить свою позицию и продемонстрировать Москве, что не только на бумаге отказывается признавать Крымский полуостров российским, но и делом готова подкрепить свои воззрения.

Также британцы явно планировали разведать обстановку в Черноморье и проверить реакцию России на такого рода провокации. В итоге российский флот открыл предупредительный огонь, а Британии пришлось с позором отправляться восвояси.

Однако, если бы бомбы хоть и случайно попали бы по кораблю, миновать начало войны было бы весьма сложно. В беседе с изданием "Народные новости" Баранец пояснил, что сначала бы развязался региональный конфликт. Позже противостояние могло перейти на мировой уровень. Дело в том, что повреждение британского корабля вынудило бы силы НАТО вмешаться в дело. А в этот альянс входят три десятка государств, с которыми России пришлось бы сражаться.

К слову, недавно Баранец раскрыл тайный смысл переброски истребителей МиГ-31 в Сирию.

Источник: Народные новости ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость265866
Пожаловаться Ответить
Скажу честно всем читателям и просто людям Россия никогда не выиграет войну у блока НАТО Хотите верьте хотите примите за сказку Знаю о чем пишу Ни вчера родился
Гость268747
Пожаловаться Ответить
Потому нужно не открывать огонь,а просто таранить НАТОвцев.Повреждения корабля от тарана не считаются боевыми действиями.
М
Пожаловаться Ответить
баранец давно мнит себя стратегом.хотя на мой взгляд.стратег из него поселкового разлива,т.е он видит и озвучивает (делает выводы) то что видит любой современный читатель и обыватель
да,3 мировая возможна но при этом имеет в данном случае десятые проценты,т.е в данном случае больше притянута за уши,но ради своего рейтинга нужно же на горячей теме поднять рейтинги себе и публикуцющ эту галимотью сми
Гость202020
Пожаловаться Ответить
Гость270992
Этот баранец в каждой бочке затычка, мнит себя военным экспертом, а сам даже в армии не был
Лично знаком с Баранцом?"В армии не был", а звание майор и статус участника боевых действий ему с потолка упали?
Гость270992
Пожаловаться Ответить
Этот баранец в каждой бочке затычка, мнит себя военным экспертом, а сам даже в армии не был
Гость202020
Пожаловаться Ответить
Закон 2013 года прямо запрещает российским чиновникам и силовикам иметь счета за границей.
Отчего майданутые дегенераты, адепты Насрального не едут в благодатную Европу??Естественно- подстилкам пиндостана удобнее жить в тихой , сытой и уютной России, под "тиранией" Путина и г@дить на страну изнутри.
До чего Путин Германию довел -Обычный немец Георг Тиль - уже 100 дней в тюрьме за неуплату 600 евро налога на телевизор, которого он не имеет.
ГостьБ
Пожаловаться Ответить
Гость202020
Как знать, как знать - вмешались бы Табаки за мелкобритов..Россия воевала бы за Родину!! Табаки пришлось бы воевать за НАТО., а оно им надо??
Не за Родину, а за вечную власть старых ГБшников, их дворцы, миллиарды в оффшорах и т.д.
ГостьБ
Пожаловаться Ответить
Гость202020
Когда вышвырнут все подстилки пиндосовские из России, тогда наступит спокойствие в стране.
Когда СШП перестанут вмешиваться во внутренние дела независимых государств и перестанут навязывать свою псевдодемократию и устраивать цветные революции, перестанут спонсировать терроризм во всем мире, вот тогда и не будет риска 3-й Мировой войны..А пока беззубый Шерхан с кучкой Табаки своими действиями провоцируют войну.
Основные беды в России от подстилок единоросовских, которые по совместительству являются подстилками пиндосовскими, Им то и надо, чтобы болванчики радовались 10-15 тыс. рос. рублей в месяц, дешёвой водке и свято верили, что и так сойдёт, а деньги бюджетные важнее тратить на борьбу с клятым Западом, когда на самом деле эти деньги уйдут на дворцы, зАмки в странах США или ЕС, аквадискотеки и т.п.
Гость202020
Пожаловаться Ответить
Хайли лайкли ЕС прекрасно знает и понимает, что некогда Великая морская держава Великобритания превратилась в дешевую интриганку со вспомогательным флотом для СШП.
Гость202020
Пожаловаться Ответить
Как знать, как знать - вмешались бы Табаки за мелкобритов..Россия воевала бы за Родину!! Табаки пришлось бы воевать за НАТО., а оно им надо??
1 2
новости партнеров

Евросоюз введет новые санкции против России за нарушение прав соседних стран

Брюссель готов сотрудничать с Москвой в тех сферах, где ему это выгодно

С пиратством покончено: Москва нашла эффективный способ пресечь провокации Киева в море

Стратегия России дала свои плоды

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей