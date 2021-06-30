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События 23 июня до сих пор активно обсуждают в экспертном сообществе. В тот день британский флот набрался наглости и отправил свой боевой корабль в территориальные воды России. Опытный военный эксперт Виктор Баранец убежден, что если бы не слаженные и тщательно продуманные действия российских бойцов, мир бы уже был втянут в новый глобальный конфликт.
В понимании британских властей провокационное вторжение эсминца в российские воды должно было решить несколько задач. Бывшая "царица морей" хотела обозначить свою позицию и продемонстрировать Москве, что не только на бумаге отказывается признавать Крымский полуостров российским, но и делом готова подкрепить свои воззрения.
Также британцы явно планировали разведать обстановку в Черноморье и проверить реакцию России на такого рода провокации. В итоге российский флот открыл предупредительный огонь, а Британии пришлось с позором отправляться восвояси.
Однако, если бы бомбы хоть и случайно попали бы по кораблю, миновать начало войны было бы весьма сложно. В беседе с изданием "Народные новости" Баранец пояснил, что сначала бы развязался региональный конфликт. Позже противостояние могло перейти на мировой уровень. Дело в том, что повреждение британского корабля вынудило бы силы НАТО вмешаться в дело. А в этот альянс входят три десятка государств, с которыми России пришлось бы сражаться.
К слову, недавно Баранец раскрыл тайный смысл переброски истребителей МиГ-31 в Сирию.
Брюссель готов сотрудничать с Москвой в тех сферах, где ему это выгодно
Стратегия России дала свои плоды
да,3 мировая возможна но при этом имеет в данном случае десятые проценты,т.е в данном случае больше притянута за уши,но ради своего рейтинга нужно же на горячей теме поднять рейтинги себе и публикуцющ эту галимотью сми
Отчего майданутые дегенераты, адепты Насрального не едут в благодатную Европу??Естественно- подстилкам пиндостана удобнее жить в тихой , сытой и уютной России, под "тиранией" Путина и г@дить на страну изнутри.
До чего Путин Германию довел -Обычный немец Георг Тиль - уже 100 дней в тюрьме за неуплату 600 евро налога на телевизор, которого он не имеет.