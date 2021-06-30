Самый молодой "Лидер России" стал вице-губернатором Оренбургской области

Самый молодой "Лидер России" стал вице-губернатором Оренбургской области
Фото: instagram.com/ ignat__petukhov/
Управленец займется вопросами экономической и инвестиционной политики

Победитель конкурса управленцев "Лидеры России" - флагманского проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей" Игнат Петухов назначен заместителем председателя правительства Оренбургской области. Он будет курировать вопросы экономической и инвестиционной политики региона.

Игнат Петухов является самым молодым победителем конкурса "Лидеры России" – на тот момент ему было всего 25 лет. Несмотря на возраст, у него уже имеется внушительный послужной список. В 2012 году он с золотой медалью окончил лицей в Новоуральске. В 2016 году окончил с красным дипломом Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ по направлению "Экономика" и "Государственное и муниципальное управление".

Затем Игнат Петухов продолжил образование, параллельно работая: сначала в Счетной палате Екатеринбурга занимался проверкой законности и эффективности расходования средств, затем переехал в Татарстан, где работал над проектами в АО "Особая экономическая зона "Алабуга" и был включен в кадровый резерв президента республики.

После победы в конкурсе управленцев "Лидеры России" в 2019 г. возглавил АО "Корпорация развития Оренбургской области", вплотную занялся вопросами создания особой экономической зоны в Оренбуржье – она должна появиться в Оренбурге и Орске в ближайшие годы.

Должность вице-губернатора Оренбургской области Игнат Петухов рассматривает как очень ответственный шаг:

"На новой должности губернатор поставил передо мной ряд задач, которые необходимы не только для восстановления экономики после пандемийного 2020 года, но и в первую очередь для раскрытия всего экономического потенциала области. Главная задача – сделать так, чтобы Оренбургская область снова стала центром притяжения инвестиций, талантов и бизнеса",

– приводит REGNUM слова молодого управленца. Он сообщил, что целью работы всего экономического блока правительства региона под его руководством станет создание условий для развития как действующих предприятий, так и для открывающихся. Новые рабочие места для жителей области, снижение административных барьеров, полная прозрачность во всех сферах – вот над чем будет работать единая команда, подчеркнул  Игнат Петухов.

 Конкурс "Лидеры России" реализуется автономной некоммерческой организацией "Россия – страна возможностей" по поручению президента России с 2017 года. Его цель – сформировать сообщество лидеров нового поколения, которые определят будущее развитие страны. Ранее стало известно, что полуфиналист третьего сезона конкурса Петр Попов назначен заместителем губернатора Забайкальского края. 

Источник: REGNUM ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ

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