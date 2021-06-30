Президент высказался об Украине во время прямой линии с россиянами

Владимира Путина спросили об отношениях РФ с Незалежной и возможности переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Президент отметил, что пока не видит смысла во встрече с коллегой.

"Зачем встречаться с Зеленским, если он отдал свою страну под полное внешнее управление?"



Путин подчеркнул, что сейчас все важные вопросы решаются отнюдь не в Киеве. Это происходит в США, частично – во Франции и Германии.

Поэтому пока разговаривать с Зеленским не о чем. Однако Путин отметил, что не отказывается от встречи с украинским президентом. Нужно для начала понять, какой будет тема переговоров.

Сегодня впервые с начала пандемии коронавируса Путин проводит традиционную прямую линию с россиянами. Подробнее – в нашей трансляции.