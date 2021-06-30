Пока говорить не о чем: Путин о встрече с Зеленским

Пока говорить не о чем: Путин о встрече с Зеленским
Фото: Volodymyr Zelensky/ via Globallookpress.com/ www.globallookpress.com
Президент высказался об Украине во время прямой линии с россиянами

Владимира Путина спросили об отношениях РФ с Незалежной и возможности переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Президент отметил, что пока не видит смысла во встрече с коллегой.

"Зачем встречаться с Зеленским, если он отдал свою страну под полное внешнее управление?"

Путин подчеркнул, что сейчас все важные вопросы решаются отнюдь не в Киеве. Это происходит в США, частично – во Франции и Германии.

Поэтому пока разговаривать с Зеленским не о чем. Однако Путин отметил, что не отказывается от встречи с украинским президентом. Нужно для начала понять, какой будет тема переговоров.

Сегодня впервые с начала пандемии коронавируса Путин проводит традиционную прямую линию с россиянами. Подробнее – в нашей трансляции.


Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

новости партнеров
По теме

Евросоюз введет новые санкции против России за нарушение прав соседних стран

Брюссель готов сотрудничать с Москвой в тех сферах, где ему это выгодно

С пиратством покончено: Москва нашла эффективный способ пресечь провокации Киева в море

Стратегия России дала свои плоды

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей