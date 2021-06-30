Курс рубля
- Почему Россия не откажется от доллара
- Доллар по 68: как российская валюта отреагирует на дорогую нефть и новые штаммы COVID-19
- Эксперт усомнился в полном отказе России от доллара и назвал причину
Владимира Путина спросили об отношениях РФ с Незалежной и возможности переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским.
Президент отметил, что пока не видит смысла во встрече с коллегой.
"Зачем встречаться с Зеленским, если он отдал свою страну под полное внешнее управление?"
Путин подчеркнул, что сейчас все важные вопросы решаются отнюдь не в Киеве. Это происходит в США, частично – во Франции и Германии.
Поэтому пока разговаривать с Зеленским не о чем. Однако Путин отметил, что не отказывается от встречи с украинским президентом. Нужно для начала понять, какой будет тема переговоров.
Сегодня впервые с начала пандемии коронавируса Путин проводит традиционную прямую линию с россиянами. Подробнее – в нашей трансляции.
Брюссель готов сотрудничать с Москвой в тех сферах, где ему это выгодно
Стратегия России дала свои плоды