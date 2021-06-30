При строительстве Союзного государства приходится проводить очень много согласований

Процесс интеграции России и Белоруссии излишне забюрократизирован, поэтому программы Союзного государства согласовываются столь много лет. К такому мнению пришел бывший госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота.

Он пояснил, что движение по пути интеграции идет очень медленно, поскольку при принятии решений по так называемым "дорожным картам", или программам объединения, приходится проходить очень много инстанций. О том, что система слишком забюрократизирована, говорилось еще 10 лет назад, и все это понимают, однако изменить это сложно, отметил Рапота.

"Все-таки два государства со всеми своими министерствами и ведомствами принимают решения по одному вопросу",

– приводит "Спутник" слова бывшего госсекретаря Союзного государства России и Белоруссии.

Впрочем, движение продолжается. За 22 года было реализовано 62 интеграционные программы. Как минимум еще четыре будут приняты в 2021 г., полагает Рапота.

Ранее бывший претендент на пост главы Белоруссии Виктор Бабарико, уже год находящийся в СИЗО Минска, высказал мнение, что процесс интеграции РФ и РБ будет завершен до 2024 г., когда начнется новый избирательный цикл в России. Экс-банкир указал, что введение единой валюты будет означать полную потерю самостоятельности для Минска. При этом МИД республики настаивает, интеграция с Россией не лишит Белоруссию суверенитета.