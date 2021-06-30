На Украине ответили Путину на слова о единстве двух народов

На Украине ответили Путину на слова о единстве двух народов
Дмитрий Кулеба. Фото: Serhii Hudak/ Keystone Press Agency/ www.globallookpress.com
Глава МИД Незалежной не согласился с российским президентом

Сегодня, 30 июня, президент России Владимир Путин провел прямую линию и пообщался с жителями нашей страны. В какой-то момент речь зашла об Украине. Глава государства отметил, что считает русский и украинский народы единым целым. С мнением лидера россиян не согласились в Киеве. Министр иностранных дел Незалежной Дмитрий Кулеба ответил Путину на слова о единстве двух народов. 

Дипломат написал в "Твиттер", что в наших странах проживают два разных народа. По его словам, Россия и Украина могли бы быть добрыми соседями. Кулеба обвинили Москву в нападении на Незалежную в 2014 году, "убийстве" тысяч людей, а также "захвате" территории страны. Глава МИД Украины возложил ответственность за пропасть между двумя народами на Россию, отмечает "Общественная служба новостей"

Россияне же возмутились словами Кулебы. Некоторые даже отметили, что украинские политики кроме "бреда" ничего не могут сказать толкового. 

"Конечно разные. Мы милосердные, талантливые, смелые, и в большинстве своем честные. вы жулики", "После слова "Кулеба" дальше можно не читать. Кроме бреда он ни чего не произносит", "Кулеба молодец, сидит слушает Путина, как и вся Россия", – пишут читатели РИА "Новости". 

Как напоминает "Пятый канал", Путин сказал о том, что неспособность и нежелание Владимира Зеленского управлять своей страной не дает России и Украине наладить отношения. Сегодня все решения за Киев принимает Вашингтон. Именно из-за того, что Зеленский отдал свое государство под полное внешнее управление, Путин не видит смысла с ним встречаться. 

Источник: "Твиттер" ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА

Ответить:

Гость270214
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игорь
украина это область россии как и казахстан и другие части СССР
Если так, то почему собачьи своры комментаторов с остервенением на нее набрасываются. Какую еще часть ты присобачил к России.
Гость267698
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Однозначно, никакого родства с этим двуногим животным - Кулебой - быть не может. То что часть людей на Украине не захотели жить в одном с ним доме вместе с вонючим и подлым быдлом, с властными проститутками и прочим сбродом - естественно виновата Россия как альтернатива этому свинарнику.
игорь
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украина это область россии как и казахстан и другие части СССР
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