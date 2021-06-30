Глава российской дипломатии с иронией отреагировал на просьбу СМИ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров специфическим образом отреагировал на просьбу журналиста, который попросил его встать на другое место во время церемонии на встрече с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

Так, оба министра встали перед камерами на фоне государственных флагов Турции и Российской Федерации. Один из присутствующих представителей СМИ попросил Лавров остановиться у выделенной метки, так как глава МИД загораживал своим телом государственную символику своей страны.



Сам министр с иронией отреагировал на просьбу.

"Вы видите то, что видите. Не говорите нам, что нам делать", – приводит РИА "Новости" реакцию Лаврова.



Присутствующие на встрече делегаты и журналисты рассмеялись. Чавушоглу, которого министру также удалось рассмешить, заявил, что слова коллеги пришлись ему по душе.

Известно, что перед обсуждением рабочих вопросов министрам предстояло пройти церемонию фотографирования на фоне госфлагов, после чего должна была состояться закрытая часть с последующим присоединением делегатов.

Как отмечает источник, Лавров вылетел в Анталью еще 29 июня. Оба министра проводят встречу, на которой планируется обсуждение важных тем, включая отношения РФ и Турции, ситуацию на Закавказье, Украине и в Черном море. Лидеры российский и турецкой дипломатий также должны коснуться военного и технического сотрудничества обеих стран, а также урегулирования сирийского и ливийского конфликтов, налаживания производства российской вакцины "Спутник V" на территории Турции.

Во время переговоров в Женеве министр иностранных дел РФ рассмешил публику шуткой про вскрытие тел, отвечая на вопрос о том, как себя чувствует.