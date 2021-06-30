Путин - о "Единой России": Партия не дает невыполнимых обещаний

Президент России отметил, что единороссы не занимаются популизмом

Сегодня, 30 июня, глава государства Владимир Путин провел прямую линию и пообщался с россиянами. В ходе ответов зашла речь и о политике в нашей стране. Главнокомандующий рассказал, что поддерживает "Единую Россию" и собирается также оказывать поддержку в ходе избирательной кампании перед грядущими выборами в Госдуму.

Путин указал на то, что члены партии не страшатся перед важными решениями, которые непопулярны в народе, и не дают невыполнимых обещаний. Лидер россиян вспомнил, что в 1990-е годы в стране политики действовали "на потребу публике". При этом они осознавали, что выполнить принимаемые решения у них не получится. "Единая Россия", по его словам, действует по-другому – партия не занимается популизмом.

"Именно поэтому и в силу того, что я был автором, что называется, создателем этой партии, я естественным образом ее поддерживаю", – добавил Путин.

Выборы восьмого созыва депутатов Государственной Думы России состоятся 17-19 сентября 2021 года. Голосование пройдет в три дня по решению ЦИК из-за пандемии коронавируса.