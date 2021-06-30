Черноморский флот готовится ударить по Украине в ближайшее время - польское СМИ

Черноморский флот готовится ударить по Украине в ближайшее время - польское СМИ
MOD Russia/www.globallookpress.com
Журналист призвал НАТО спасти Незалежную

Россия давно стремится к полному контролю над черноморским регионом, а после 2014 года решила и вовсе отрезать от него Украину. Киев же осознает, что Незалежная станет первым препятствием для Москвы из-за угрозы российского вторжения, пишет польский обозреватель Гжегож Кучиньский.

Именно из-за возможности некого наступления со стороны РФ, уверен журналист, НАТО проводит в регионе морские маневры, а британский эсминец появился у мыса Фиолент.

Россия может размещать в Крыму любые виды вооружений, включая "Искандеры" и стратегические бомбардировщики. В Польше уверены, что это подтверждает планы Кремля по расширению зоны поражения российского оружия в Черноморском регионе – вплоть до востока Балкан.

"Украина оказалась в очень сложной ситуации. Россия может перекрыть ей доступ к портам, в том числе к Одессе. О такой перспективе заговорили после обострения обстановки весной. К примеру, генерал Бен Ходжес заявляет, что такая операция может произойти летом. Действительно, ряд событий демонстрирует вероятность такого варианта", – пишет Кучиньский.

Журналист уверен, что для изменения ситуации в свою пользу НАТО следует высказать жесткую позицию, заручившись силами Украины и остальных коллег.

"Перед инцидентом с эсминцем россияне предупреждали о том, что Альянсу следует отказаться от учений. После начала маневров в Крыму проверили боеготовность С-400 и "Панциря". От России можно ожидать более серьезных шагов. Необходимо убедить РФ в том, что летом 2021 года ей невыгодно нападать на Украину – особенно с моря", – подытожил журналист.

Ранее экипаж голландский корабль пожаловался на появление российских истребителей в Черном море.

Источник: Tygodnik Solidarność
Егор МАЛКОВ

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Гость271248
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Гость264755
Условный "Ваня", вот только о деградации и слабоумии не стоит. Ну не нужно! Все понятно по твоему высказыванию. Будь доволен собой и своим невежеством!
Завали поддувало хохляцкая рожа. Кастрюльку надел на бошку?
Гость264755
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Гость271245
"Журналист призвал НАТО спасти Незалежную и Польшу от слабоумия и деградации"
Условный "Ваня", вот только о деградации и слабоумии не стоит. Ну не нужно! Все понятно по твоему высказыванию. Будь доволен собой и своим невежеством!
Гость267804
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Россия не собирается нападать на чесоточного, зачумлённого фашизмом паразита. России надо озаботиться, чтобы эта инфекция не ломанулась в РФ, когда этот нарыв лопнет от кризиса и поголовной нищеты, вызванной вашингтонскими друзьями и своими ворами.
Гость271245
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"Журналист призвал НАТО спасти Незалежную и Польшу от слабоумия и деградации"
Гость264755
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Гость265188
Опять обкурился своих шаманских зелий? Кремльбряцает оружием так же как и НАТО своим бряцает. Типа письками мериемся, а насчет земель, я тебе процетитирую А. Невского: НА ТОМ СТОЯЛА И СТОЯТЬ БУДЕТ РУССКАЯ ЗЕМЛЯ! И никто этого не изменит, запомни либераст поганый!
Это ты из киношки слова запомнил. Ты углубись в историю, только честную. Много интересного о нем узнаешь. Хотя, тебе не дано. А рассказывать что-либо тебе не имеет никакого смысла!
Гость265188
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Шаман
Ага, 8 лет никак не соберётся ударить. Кремль имитирует патриотизм, чтоб воровать легче. Никакое собирание земель ему не нужно и никакой народ, ни русский, ни россиянский и никакой другой - ему не нужен!
Опять обкурился своих шаманских зелий? Кремльбряцает оружием так же как и НАТО своим бряцает. Типа письками мериемся, а насчет земель, я тебе процетитирую А. Невского: НА ТОМ СТОЯЛА И СТОЯТЬ БУДЕТ РУССКАЯ ЗЕМЛЯ! И никто этого не изменит, запомни либераст поганый!
Шаман
Пожаловаться Ответить
Ага, 8 лет никак не соберётся ударить. Кремль имитирует патриотизм, чтоб воровать легче. Никакое собирание земель ему не нужно и никакой народ, ни русский, ни россиянский и никакой другой - ему не нужен!
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