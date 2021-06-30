Курс рубля
- Почему Россия не откажется от доллара
- Доллар по 68: как российская валюта отреагирует на дорогую нефть и новые штаммы COVID-19
- Эксперт усомнился в полном отказе России от доллара и назвал причину
Россия давно стремится к полному контролю над черноморским регионом, а после 2014 года решила и вовсе отрезать от него Украину. Киев же осознает, что Незалежная станет первым препятствием для Москвы из-за угрозы российского вторжения, пишет польский обозреватель Гжегож Кучиньский.
Именно из-за возможности некого наступления со стороны РФ, уверен журналист, НАТО проводит в регионе морские маневры, а британский эсминец появился у мыса Фиолент.
Россия может размещать в Крыму любые виды вооружений, включая "Искандеры" и стратегические бомбардировщики. В Польше уверены, что это подтверждает планы Кремля по расширению зоны поражения российского оружия в Черноморском регионе – вплоть до востока Балкан.
"Украина оказалась в очень сложной ситуации. Россия может перекрыть ей доступ к портам, в том числе к Одессе. О такой перспективе заговорили после обострения обстановки весной. К примеру, генерал Бен Ходжес заявляет, что такая операция может произойти летом. Действительно, ряд событий демонстрирует вероятность такого варианта", – пишет Кучиньский.
Журналист уверен, что для изменения ситуации в свою пользу НАТО следует высказать жесткую позицию, заручившись силами Украины и остальных коллег.
"Перед инцидентом с эсминцем россияне предупреждали о том, что Альянсу следует отказаться от учений. После начала маневров в Крыму проверили боеготовность С-400 и "Панциря". От России можно ожидать более серьезных шагов. Необходимо убедить РФ в том, что летом 2021 года ей невыгодно нападать на Украину – особенно с моря", – подытожил журналист.
Ранее экипаж голландский корабль пожаловался на появление российских истребителей в Черном море.
Вопросы продолжат принимать, пока президент отвечает
Ни продолжающаяся пандемия, ни никуда не девавшийся экономический кризис не способны остановить стремления россиян улучшить свои жилищные условия, а также неудержимой миграции из пустеющих регионов в Москву и другие крупные города