Журналист призвал НАТО спасти Незалежную

Россия давно стремится к полному контролю над черноморским регионом, а после 2014 года решила и вовсе отрезать от него Украину. Киев же осознает, что Незалежная станет первым препятствием для Москвы из-за угрозы российского вторжения, пишет польский обозреватель Гжегож Кучиньский.

Именно из-за возможности некого наступления со стороны РФ, уверен журналист, НАТО проводит в регионе морские маневры, а британский эсминец появился у мыса Фиолент.

Россия может размещать в Крыму любые виды вооружений, включая "Искандеры" и стратегические бомбардировщики. В Польше уверены, что это подтверждает планы Кремля по расширению зоны поражения российского оружия в Черноморском регионе – вплоть до востока Балкан.

"Украина оказалась в очень сложной ситуации. Россия может перекрыть ей доступ к портам, в том числе к Одессе. О такой перспективе заговорили после обострения обстановки весной. К примеру, генерал Бен Ходжес заявляет, что такая операция может произойти летом. Действительно, ряд событий демонстрирует вероятность такого варианта", – пишет Кучиньский.

Журналист уверен, что для изменения ситуации в свою пользу НАТО следует высказать жесткую позицию, заручившись силами Украины и остальных коллег.

"Перед инцидентом с эсминцем россияне предупреждали о том, что Альянсу следует отказаться от учений. После начала маневров в Крыму проверили боеготовность С-400 и "Панциря". От России можно ожидать более серьезных шагов. Необходимо убедить РФ в том, что летом 2021 года ей невыгодно нападать на Украину – особенно с моря", – подытожил журналист.

Ранее экипаж голландский корабль пожаловался на появление российских истребителей в Черном море.