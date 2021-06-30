Намек российского лидера партнерам предельно ясен, считает эксперт

Президент России Владимир Путин является для государства и страны в целом главным терапевтическим средством. Прямые линии с российским лидером необходимо проводить еще чаще, чем дважды в год, чтобы все шестеренки государственной машины крутились быстрее, а чиновничий аппарат подходил к своим обязанностям должным образом, заявил политолог, международный эксперт Алексей Мартынов.

По мнению спикера, именно после прямых поручений президента все вокруг начинают бегать и работать. В противном случае чиновники так и будут игнорировать граждан, для которых они и должны стараться.

Мартынов также выразил уверенность, что в ходе пресс-конференции российский лидер послал определенный сигнал зарубежным странам, в частности, Украине. Российский лидер в очень жесткой форме заявил, что с действующей администрацией Незалежной разговаривать не о чем, так как она полностью подконтрольна иностранным элитам, передает телеканал телеканал "360".

Политолог также заявил, что поддерживает позицию президента по поводу недавнего инцидента с британским эсминцем в Крыму.

"Особенно в части того, какое давление идет на нашу политическую систему. И на нашу электоральную систему – в преддверии больших выборов", – приводит источник заявление эксперта.



Международник уверен, что прямая линия президента является лишь внутренним мероприятием – то есть связанным исключительно с Россией. Поэтому реакция Запада на речь главы государства – дело десятое.

На слова президента России о единстве народов РФ и Украины отреагировал глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба, который обвинил Кремль в "убийствах тысяч" и "захвате" страны. Министр также заявил, что Москва несет ответственность в возникшей межгосударственной и межнациональной пропасти.