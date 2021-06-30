Говорить не о чем: политолог раскрыл посыл Путина для Запада на прямой линии

Говорить не о чем: политолог раскрыл посыл Путина для Запада на прямой линии
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Намек российского лидера партнерам предельно ясен, считает эксперт

Президент России Владимир Путин является для государства и страны в целом главным терапевтическим средством. Прямые линии с российским лидером необходимо проводить еще чаще, чем дважды в год, чтобы все шестеренки государственной машины крутились быстрее, а чиновничий аппарат подходил к своим обязанностям должным образом, заявил политолог, международный эксперт Алексей Мартынов.

По мнению спикера, именно после прямых поручений президента все вокруг начинают бегать и работать. В противном случае чиновники так и будут игнорировать граждан, для которых они и должны стараться.

Мартынов также выразил уверенность, что в ходе пресс-конференции российский лидер послал определенный сигнал зарубежным странам, в частности, Украине. Российский лидер в очень жесткой форме заявил, что с действующей администрацией Незалежной разговаривать не о чем, так как она полностью подконтрольна иностранным элитам, передает телеканал телеканал "360".

Политолог также заявил, что поддерживает позицию президента по поводу недавнего инцидента с британским эсминцем в Крыму.

"Особенно в части того, какое давление идет на нашу политическую систему. И на нашу электоральную систему – в преддверии больших выборов", – приводит источник заявление эксперта.

Международник уверен, что прямая линия президента является лишь внутренним мероприятием – то есть связанным исключительно с Россией. Поэтому реакция Запада на речь главы государства – дело десятое.

На слова президента России о единстве народов РФ и Украины отреагировал глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба, который обвинил Кремль в "убийствах тысяч" и "захвате" страны. Министр также заявил, что Москва несет ответственность в возникшей межгосударственной и межнациональной пропасти.

Источник: Телеканал "360"
Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость264761
Пожаловаться Ответить
Пусть этот "Кулема" вынесет приговор сначала своим Порошенко, Турчинову, Яйценюку, головоотбитому Кличко и другим майданутым за майдан ГАДОСТИ (они его называют "гидности"), за все преступления против народа Донбаса, стариков, детей, женщин, а потом, отмывшись от всей этой швали, смотрят косо в сторону России. Да автоматы, пулеметы, танки, пушки на Донбасе есть российские. А где их нет? А где нет американского вооружения? Автоматы <цензура> считай вся Европа изготавливает, и Азия тоже.
1
новости партнеров
По теме

Первая за два года прямая линия с Путиным: на что жалуются россияне

Вопросы продолжат принимать, пока президент отвечает

Пострадают все: на Россию надвигается ипотечный кризис "американского" типа

Ни продолжающаяся пандемия, ни никуда не девавшийся экономический кризис не способны остановить стремления россиян улучшить свои жилищные условия, а также неудержимой миграции из пустеющих регионов в Москву и другие крупные города

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей