Встречные действия Москвы не заставят себя ждать, уверен эксперт

Роль Чехии на геополитическом уровне настолько велика, что ее требования о выплате 25 миллионов евро за избитый взрыв во Врбетице не приведут ни к чему даже после обращения в международный суд. Россия съела не одну собаку на подобных судебных прецедентах, и поэтому на этот раз попросту откажется признавать юрисдикцию указанной инстанции над собой, заявил политолог, публицист Анатолий Вассерман.

Эксперт напомнил, что несколько раз Россия уже пыталась маневрировать на этом поле в надежде на законность и отсутствие неправосудности, однако Кремль не собирается наступать на эти грабли.

"Что бы ни решили зарубежные суды, мы просто не будем исполнять это решение", – заявил политконсультант.

Попытки Чехии произвести арест в одностороннем порядке активы РФ на своей территории чреваты незамедлительным ответом. У действующих чешских властей и местного бизнеса активов, считает Вассерман, в Российской Федерации куда больше.

Похожая ситуация наблюдается и в отношении многих западных государств, которые, как правило, считаются развитыми. Если условная страна решит поддержать Чехию и арестовать активы РФ, то последствия будут куда более болезненными, чем нанесенный Москве ущерб.

Как объяснил Вассерман, баланс взаимоотношений России с основным костяком стран мира непропорционален, если говорить о сравнении активов. У них их куда больше, чем у России.

"А арест имущества – в эту игру играют вдвоем. Если к нам применят подобные меры, то и нам есть к чему их применять", – рассудил эксперт, выступая на Ютуб-канале "Радио Аврора".

Ранее ведущий Артем Шейнин припомнил чешскому эксперту царское золото, которое, по информации ряда исторических источников, было вывезено в 1918 году белыми вместе с чешскими легионерами.