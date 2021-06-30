В эту игру играют вдвоем: Вассерман предупредил требующую денег Чехию об ответе РФ

В эту игру играют вдвоем: Вассерман предупредил требующую денег Чехию об ответе РФ
Анатолий Вассерман. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Встречные действия Москвы не заставят себя ждать, уверен эксперт

Роль Чехии на геополитическом уровне настолько велика, что ее требования о выплате 25 миллионов евро за избитый взрыв во Врбетице не приведут ни к чему даже после обращения в международный суд. Россия съела не одну собаку на подобных судебных прецедентах, и поэтому на этот раз попросту откажется признавать юрисдикцию указанной инстанции над собой, заявил политолог, публицист Анатолий Вассерман.

Эксперт напомнил, что несколько раз Россия уже пыталась маневрировать на этом поле в надежде на законность и отсутствие неправосудности, однако Кремль не собирается наступать на эти грабли.

"Что бы ни решили зарубежные суды, мы просто не будем исполнять это решение", – заявил политконсультант.

Попытки Чехии произвести арест в одностороннем порядке активы РФ на своей территории чреваты незамедлительным ответом. У действующих чешских властей и местного бизнеса активов, считает Вассерман, в Российской Федерации куда больше.

Похожая ситуация наблюдается и в отношении многих западных государств, которые, как правило, считаются развитыми. Если условная страна решит поддержать Чехию и арестовать активы РФ, то последствия будут куда более болезненными, чем нанесенный Москве ущерб.

Как объяснил Вассерман, баланс взаимоотношений России с основным костяком стран мира непропорционален, если говорить о сравнении активов. У них их куда больше, чем у России.

"А арест имущества – в эту игру играют вдвоем. Если к нам применят подобные меры, то и нам есть к чему их применять", – рассудил эксперт, выступая на Ютуб-канале "Радио Аврора".

Ранее ведущий Артем Шейнин припомнил чешскому эксперту царское золото, которое, по информации ряда исторических источников, было вывезено в 1918 году белыми вместе с чешскими легионерами.

Источник: YouTube
Егор МАЛКОВ

Ответить:

новости партнеров

Первая за два года прямая линия с Путиным: на что жалуются россияне

Вопросы продолжат принимать, пока президент отвечает

Пострадают все: на Россию надвигается ипотечный кризис "американского" типа

Ни продолжающаяся пандемия, ни никуда не девавшийся экономический кризис не способны остановить стремления россиян улучшить свои жилищные условия, а также неудержимой миграции из пустеющих регионов в Москву и другие крупные города

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей