Володин: прямая линия с Путным задала планку для всех руководителей

Президенту удалось ответить на все волнующие россиян вопросы

Председатель Госдумы Вячеслав Володин высказался о прошедшей 30 июня прямой линии президента России Владимира Путина. Общаясь с журналистами, политик подчеркнул, что для него стала важной оценка ситуации в социальной сфере. Также он услышал ответы на важные вопросы, касающиеся страны в целом, а также отдельных регионов и населенных пунктов.

"Прямая линия в том числе мобилизует и задает планку, которую надо брать руководителям различных уровней", – уверен Володин.

Председатель Госдумы подчеркнул, что прямая линия – востребованный и важный формат. По его словам, было ожидание, что лидер россиян выразит свою позицию по основным темам, которые тревожат граждан. Речь идет и о пандемии, и об экономике, и о ситуации в мире. И глава страны высказался предельно четко.

Так, отмечает Володин, Путин указал на то, что вакцинация в стране должна быть добровольной. Однако когда ситуация обостряется, то главы регионов вправе принимать решения, которые не допустят распространения вируса.

"Мы, депутаты, со своей стороны стараемся посмотреть прямую линию и взять на реализацию те темы, которые требуют законодательного обеспечения. Чтобы не стоять в стороне, а участвовать в решении проблем, касающихся наших избирателей, граждан страны", – подчеркнул Володин.

Председатель Госдумы обратил внимание на то, что сейчас шаг за руководителями на местах. Ведь многие вопросы, которые поднимались Путиным, в их компетенции. Володин посоветовал не скрываться от проблем, ведь это то, о чем Путин говорил в блиц-опросе.

Политик уверен – если проблему можно решить, от нее не надо бегать, нельзя закрывать на нее глаза. Иначе, отмечает Володин, все закончится как в "Колобке".

"Это посыл всем нам, тем, кто может на месте решать вопросы и помогать людям, учитывая, что эту ответственность мы сами на себя взяли", – добавил Володин.

