Мэр убежден, что из-за "дурного" поведения Батьки может делать все, что ему заблагорассудится

Недавний скандальный инцидент со снятием флага белорусского государства на чемпионате мира по хоккею получил продолжение. Исполнитель хулиганского поступка мэр Риги Мартиньш Стакис считает, что ситуация в Республике развязывает ему руки и позволяет нарушать все международные нормы.



Напомним, высокопоставленный латвиец посчитал уместным во время чемпионата снять государственный флаг Белоруссии и вместо него водрузить полотнище, под которым выступают белорусские оппозиционеры.

Разумеется, такие действия не вписываются ни в одни существующие международные нормы. Однако Стакис считает, что его личное отношение к ситуации в Республике оправдывает его выходку.

В его воображении действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко напоминает "безумного дедушку", который издевается над своими внуками, избивает их и морально унижает. Под внуками, разумеется, подразумевается народ Республики.

Мэр Риги объявил, что мало чем может помочь белорусам. Однако в его силах привлечь внимание к проблемам государства. Именно поэтому он сорвал символ Белоруссии. Слова градоначальника передает издание "Трибуна".

Напомним, демарш со сменой госсимвола вызвал немалый резонанс. Тогда некоторые сборные решили снять свои флаги в Риге в поддержку белорусов.