"Лукашенко – безумный дедушка": в Риге оправдались за скандал со снятым флагом Белоруссии

"Лукашенко – безумный дедушка": в Риге оправдались за скандал со снятым флагом Белоруссии
Фото: Виктор Лисицын/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Мэр убежден, что из-за "дурного" поведения Батьки может делать все, что ему заблагорассудится

Недавний скандальный инцидент со снятием флага белорусского государства на чемпионате мира по хоккею получил продолжение. Исполнитель хулиганского поступка мэр Риги Мартиньш Стакис считает, что ситуация в Республике развязывает ему руки и позволяет нарушать все международные нормы.

Напомним, высокопоставленный латвиец посчитал уместным во время чемпионата снять государственный флаг Белоруссии и вместо него водрузить полотнище, под которым выступают белорусские оппозиционеры.

Разумеется, такие действия не вписываются ни в одни существующие международные нормы. Однако Стакис считает, что его личное отношение к ситуации в Республике оправдывает его выходку.

В его воображении действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко напоминает "безумного дедушку", который издевается над своими внуками, избивает их и морально унижает. Под внуками, разумеется, подразумевается народ Республики.

Мэр Риги объявил, что мало чем может помочь белорусам. Однако в его силах привлечь внимание к проблемам государства. Именно поэтому он сорвал символ Белоруссии. Слова градоначальника передает издание "Трибуна".

Напомним, демарш со сменой госсимвола вызвал немалый резонанс. Тогда некоторые сборные решили снять свои флаги в Риге в поддержку белорусов.

Источник: Трибуна.com ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость266399
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МИД Белоруссии выпустил доклад о вопиющих нарушениях прав человека в странах Запада.
Это пять. И это надо делать чаще, и не только МИДу Белоруссии.
Гость266399
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ГостьВ
Под БЧБ флагом Лукашенко клялся на Конституции верности белорусскому народу. Флаг не отменен. Утро, хватит уже продавать прокисший квас.
Сенсация - "под БКБ флагом Лукашенко"..И что ? В 1991 году эта тряпка была выбрана нациками , дорвавшимися до власти. В 1995 эту тряпку сменили на настоящий флаг Белоруси согласно референдума среди населения.
Гость266399
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ГостьВ
Под БЧБ флагом Лукашенко клялся на Конституции верности белорусскому народу. Флаг не отменен. Утро, хватит уже продавать прокисший квас.
Сколько хохлобыдла давало присягу СССР , сколько рогулей было коммунистами и вдруг стали кастрюлеголовыми нацистами?
Гость265067
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Расскажите там высокопоставленной Рижской обезьяне что флаг республики Беларусь не является индивидуальным символом крепкого картошка. Он идиот всем Белорусам в лицо плюнул.
Гость267604
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<цензура>-хо. Еще один табаки..
Гость267698
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Еще одно доказательство того, что шпроты - это кильки с отрезанными головами. Это существо сравнивает АГЛ со злобным дедушкой? А дедушка лупит внуков, чтобы те не совали пальцы в розетки, не лезли под колеса трамваев, не тянули в рот всякую отраву. Если шпротам это нравится - вот пусть своих потомков и гладят по головкам, когда те катятся с горки под самосвал. У них сколько молодежи в странах шпротного развития осталось? Сколько выехало из их стран? А сколько народа в Белоруссии живет до сих пор? У кого есть мозг тогда?
ГостьВ
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Под БЧБ флагом Лукашенко клялся на Конституции верности белорусскому народу. Флаг не отменен. Утро, хватит уже продавать прокисший квас.
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