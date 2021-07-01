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Недавний скандальный инцидент со снятием флага белорусского государства
на чемпионате мира по хоккею получил продолжение. Исполнитель хулиганского
поступка мэр Риги Мартиньш Стакис считает, что ситуация в Республике
развязывает ему руки и позволяет нарушать все международные нормы.
Напомним, высокопоставленный латвиец посчитал уместным во время чемпионата снять государственный флаг Белоруссии и вместо него водрузить полотнище, под которым выступают белорусские оппозиционеры.
Разумеется, такие действия не вписываются ни в одни существующие международные нормы. Однако Стакис считает, что его личное отношение к ситуации в Республике оправдывает его выходку.
В его воображении действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко напоминает "безумного дедушку", который издевается над своими внуками, избивает их и морально унижает. Под внуками, разумеется, подразумевается народ Республики.
Мэр Риги объявил, что мало чем может помочь белорусам. Однако в его силах привлечь внимание к проблемам государства. Именно поэтому он сорвал символ Белоруссии. Слова градоначальника передает издание "Трибуна".
Напомним, демарш со сменой госсимвола вызвал немалый резонанс. Тогда некоторые сборные решили снять свои флаги в Риге в поддержку белорусов.
Вопросы продолжат принимать, пока президент отвечает
Ни продолжающаяся пандемия, ни никуда не девавшийся экономический кризис не способны остановить стремления россиян улучшить свои жилищные условия, а также неудержимой миграции из пустеющих регионов в Москву и другие крупные города
Это пять. И это надо делать чаще, и не только МИДу Белоруссии.