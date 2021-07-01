Внесенные в Конституцию изменения оказались особенно важны на фоне пандемии – Неверов

Несмотря на экономические сложности, социальные обязательства государства выполнены полностью

Граждане России получили дополнительную защиту, когда социальные гарантии государства после внесения поправок в Конституцию РФ стали закреплены в основном законе страны. По словам главы фракции "Единой России" в Госдуме Сергея Неверова, воплощение в жизнь этих норм потребовало большой законодательной работы, но ситуация показала, насколько важны принятые изменения для населения.

Пандемия коронавируса серьезно ударила по экономике как России, так и мира в целом. Но несмотря на текущие трудности, на изменение цен на нефть и падение курса рубля, все социальные обязательства перед россиянами были выполнены.

"Это меры, которые раскрыли и укрепили понятие социального государства: обязательная индексация социальных выплат, МРОТ не ниже прожиточного минимума, адресная социальная поддержка, повышенный уровень гарантий в сфере здравоохранения",

– перечислил Сергей Неверов меры, которые были закреплены в обновленной Конституции РФ.

Общероссийское голосование за поправки в Конституцию РФ проводилось летом прошлого года. За внесение изменений высказались более 74 миллионов граждан. Сопредседателями рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ были утверждены члены "Единой России" председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.