Батька наконец-то расставил все точки над i

Белорусский лидер Александр Лукашенко славится своей многовекторностью и желанием сохранить выгодные для Республики отношения со всеми крупными игроками международной арены. Батька частенько закрывает глаза на вопиющие заявления и выходки ближайших соседей. Однако, судя по всему, действия киевского режима настолько перешли все границы, что даже самый договорспособный президент вынужден констатировать охлаждение в отношениях.



Так, руководитель Белоруссии объявил, что возглавляемое им государство всегда будет стремиться сохранять тесные связи с украинским народом. Страны имеют общую историю и их братские отношения ничто не сможет разорвать. В то же время, представители действующего киевского режима считают иначе.

"Руководство этой страны пошло "другим путем", – объявил разочаровавшийся в лояльности украинских начальников Лукашенко.

Батька прямо указал на то, что соседнее государство постепенно переходит под тотальное внешнее управление вашингтонской администрации. Суверенитет "южных соседей тает на глазах", объявил главнокомандующий белорусов.

При этом Лукашенко подчеркнул, что Россия и Белоруссия всегда будут на стороне украинского народа, даже несмотря на то, что творят его верховодцы, пишет РИА "Новости".

К слову, на Западе к Александру Лукашенко начинают относиться все хуже. Недавно рижский мэр обозвал его "безумным дедушкой". Так градоначальник оправдался за скандал со снятым флагом Белоруссии.