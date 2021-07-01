Бывший министр культуры уверен, что Москва знает, "когда все кончится"

Евросоюз и Россия уже обговорили сроки решения политического кризиса в Белоруссии. Такое заявление сделал бывший глава Минкульта республики, лидер Народного антикризисного управления Павел Латушко.

Оппозиционер не стал давать конкретных деталей, сообщив, что не может указать дату, "когда все закончится". Однако, заявил Латушко, такая информация для противников действующей власти была бы весьма кстати. Ряд инсайдеров, по его словам, говорят о конкретных сроках действий по урегулированию кризиса в стране.

"А также о сроках, обозначенных Российской Федерацией", – добавил Латушко.

Бывший министр культуры считает, что в настоящее время создается впечатление того, что российская сторона намерена перехватить инициативу по политическому регулированию. Лидер НАУ полагает, что Кремль собирается решить судьбу главы республики Александра Лукашенко "своими руками" для обеспечения собственных интересов.

По мнению противника действующей властей, Евросоюз и Россия демонстрируют разные подходы к решению политической ситуации в Белоруссии. Брюссель, считает Латушко, нацелен исключительно на демократические ценности, в то время как Москва видит в республике территорию своего влияния.

"Я верю в более оптимистичный сценарий, что все произойдет гораздо быстрее, но, даже по этим двум сценариям, это могут быть месяцы, полгода, до года, но о годах речь уже не идет", – приводит EADaily слова главы НАУ.

Ранее основатель признанного экстремистским телеграм-канала Nexta Роман Протасевич заявил, что Латушко "украл" проект НАУ, который изначально должна была запускать экс-кандидат на пост президента Светлана Тихановская.