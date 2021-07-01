Для влияния на электоральные процессы используют иноагентов и иностранные СМИ

Недружественные силы намерены дискредитировать предстоящие выборы в Государственную думу России. К таким выводам пришла рабочая группа Совета Федерации по мониторингу попыток внешнего вмешательства в выборы-2021 в РФ.

В заявлении группы Комиссии СФ по защите госсуверенитета отмечается, что попытки информационных атак уже зафиксированы. В частности, иноагент "Голос" недавно выпустил доклад, в котором говорится об ограничении пассивного права в России.

"В этом документе описание стандартных международных практик, используемых и в России, было смешано с надуманными цифрами и откровенно манипулятивными оценками",

– отметили в Совфеде. При этом доклад был тут же подхвачен СМИ, финансируемыми из-за рубежа, например "Радио Свобода*" и Deutsche Welle.

Вызывают сомнения и истинные намерения наблюдательной миссии БДИПЧ ОБСЕ. Эта организация и раньше была известна своим предвзятым отношением к выборам в России. Сейчас же их представители активно встречаются с НКО, которые включены в России в реестр иноагентов.

Со стороны Евросоюза также отмечается желание повлиять на общественно-политическую ситуацию в России. Под предлогом поддержки так называемого "гражданского общества" там готовы снабжать деньгами отдельные политические силы и организации, деятельность которых на территории РФ имеет деструктивный характер. Более того, 28 июня 2021 г. глава европейской дипломатии Жозеп Боррель открыто заявил, что ЕС будет искать новые способы поддержки своих политических ставленников в РФ.

В связи с этим в России предостерегают всех от вмешательства в выборы, а наблюдателям рекомендуют воздержаться от попыток использовать свой статус для попыток влияния в электоральный процесс.

Выборы в Госдуму IIX созыва состоятся в сентябре 2021 года.