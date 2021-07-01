В Москве заявили, что действующая администрация стала для Незалежной настоящей неудачей

Российский триколор как развевался, так и продолжит развеваться над зданием Государственной думы в Москве. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя недавнее высказывание украинского лидера Владимира Зеленского.

Ранее президент Незалежной заявил, что не согласен со словами Владимира Путина об историческом народном единстве россиян и украинцев. Опровергнуть слова лидера РФ, по мнению Зеленского, можно фактом того, что в России не используется гривна, а над зданием Госдумы не развевается украинский флаг, поэтому ни о каком братстве и единстве нет и речи.

Официальный представитель Кремля заявил в ответ, что над нижней палатой Федерального собрания будет развеваться, как и ранее, исключительно российский флаг. Песков также отметил, что у обоих народов общая история. Все дальнейшие обсуждения по этому вопросу, считает госслужащий, бессмысленны.

Песков считает, что действующая власть Украины воспитывает в молодом поколении ненависть к соседям, что в итоге навредит им самим. По словам пресс-секретаря президента России, украинцы являются для РФ братским народом, неудачей же для Незалежной стала действующая администрация в Киеве, передает телеканал "360".

Песков также сообщил, что исчерпывающая оценка ситуации будет дана в аналитической статье, над которой работает президент России, отмечает РИА "Новости".

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил ранее, что категорически не согласен со словам Путина о братстве двух народов. По мнению министра, Москва виновна в пропасти между странами, "убийствах тысяч" и "захвате" территории Незалежной.