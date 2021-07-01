Случай с вторжением военного судна Великобритании в российские воды не будет последним

Провокацию Defender, которая потрясла весь мир, продолжают обсуждать эксперты. Так, президент научного центра "Институт Ближнего Востока" Евгений Сатановский прокомментировал инцидент при участии морского судна военных сил Великобритании. Он уверен, что Запад продолжит провоцировать Россию на военное столкновение.

Как рассказал Сатановский "Свободной Прессе", действия НАТО рассчитаны на то, чтобы испытать Россию, устроить ей проверку. Это уже происходило как на территории нашей страны, так и на ее границах. Между этими конфликтами нет различий, считает политолог.

"Эти провокации могут закончиться как угодно, вплоть до той поры, пока мир не сотрясет взрыв", – заявил Сатановский.

Однако он отметил, что пока Сергей Шойгу и Валерий Герасимов занимают свои посты, он совершенно спокоен.

23 июня в Крыму пограничная служба России и Черноморский флот открыли огонь по курсу британского судна Defender, которое находилось в территориальных водах РФ. Президент России Владимир Путин в ходе "Прямой линии" заявил, что военное судно Великобритании сотрудничало с воздушной разведкой США. Путин также считает случившееся не более, чем форменной провокацией.

Президент также заявил, что даже если бы судно затонуло в результате обстрела со стороны России, этого было бы недостаточно, чтобы начать третью мировую войну. По его словам, те, кто устраивает эти провокации, знают, что из этой войны им не выйти победителями.

Ранее военный эксперт Виктор Баранец заявил, что мир бы захлестнуло новое военное столкновение, если бы не действия русских военных. Он считает, что Великобритания хотела продемонстрировать свое непризнание Крыма территорией России.