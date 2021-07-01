Сотрудничество Запада сводится к ультиматумам, заявили в МИД

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова охарактеризовала современную политику Евросоюза в отношении Российской Федерации как "анекдотичную". Своей оценкой госслужащая поделилась, выступая 1 июля на еженедельном пятничном брифинге.

Захарова иронично ответила на идею Борреля по России, которая была предложена в середине июня. Европейский коллега ранее заявил, что отношения с Москвой должны строиться на следующих элементах: "отталкивании, сдерживании и взаимодействии".

По мнению Захаровой, инициатива главы европейской дипломатии строится на следующем посыле: разговор с Россией возможен в виде угроз и ультимативных заявлений.

"Изложенное в этом материале звучит анекдотично", – полагает госслужащая.

Представитель МИД также выразила уверенность, что подобная стратегия не станет основой, на которой можно восстановить доверительные отношения.

Сам Боррель заявил ранее, что предложенная им инициатива является повторением концепции Североатлантического альянса, которая действует последние семь лет. По итогам саммита, который состоялся 15 июня, члены Евросоюза и НАТО решили, что коллективный Запад будет строить диалог с Россией, отвечая на "ее поведение и вредные деяния".

Еврокомиссар также сообщил, что в соответствии с поручениями лидеров европейских государств приступает к новому санкционному пакету против Российской Федерации, который будет реализован в случае "продолжения нарушения международного права" на территории Европы. Вместе с тем Боррель подчеркнул, что Россия имеет большой вес в геополитической арене, поэтому с ней необходимо сотрудничать.