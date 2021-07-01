Местных пользователей оскорбило решение правительства

Власти Болгарии решили направить на расшифровку в Россию черный ящик истребителя МиГ-29, который разбился в Черном море несколькими неделями ранее. Такое заявление сделал во время брифинга глава Министерства обороны временного правительства страны Георгий Панайотов.

Чиновник отметил, что черный ящик передадут в лабораторию, расположенную в России. Этим займется группа из трех представителей различных ведомств – военной прокуратуры, военной полиции и военно-воздушных сил Болгарии.

По словам Панайотова, на возобновление подготовки летчиков после того, как произошло падение болгарского МиГ-29 в Черном море потребуется до трех недель, сообщает издание "Дневник".

Напомним, в начале июня болгарский МиГ-29 разбился в водах Черного моря при выполнении учебных маневров. Пилот перестал выходить на связь после доклада об успешном поражении цели, а затем пропал с радаров. Спустя некоторое время обломки судна с черным ящиком были найдены на 70-метровой глубине.

Ситуацию прокомментировали местные интернет-пользователи. Многих из них возмутило решение официальной Софии, которая успела за последнее время арестовать и раскрыть "целую сеть русских шпионов".

"России предстоит выяснить, был ли причиной инцидента ее самолет. Бесценно", "Как нашим духу хватило после того, как Борисов раскрыл и переловил всю сеть русских шпионов?", "Не может быть, чтобы НАТО не располагало такой лабораторией", "Странно завершились учения НАТО. Куда-то делись по-тихому наши "партнеры". Словно испугались чего-то. Ни слова, ни жеста", "Волк займется пастушьим делом для овечьего стада", "Мы как троянский конь России для НАТО. Так они узнают все секреты Альянса", – пишут в комментариях болгарские читатели.

Ранее болгарские пользователи пригрозили РФ новой Крымской войной за британский эсминец.