Курс рубля
- Почему Россия не откажется от доллара
- Доллар по 68: как российская валюта отреагирует на дорогую нефть и новые штаммы COVID-19
- Эксперт усомнился в полном отказе России от доллара и назвал причину
Власти Болгарии решили направить на расшифровку в Россию черный ящик истребителя МиГ-29, который разбился в Черном море несколькими неделями ранее. Такое заявление сделал во время брифинга глава Министерства обороны временного правительства страны Георгий Панайотов.
Чиновник отметил, что черный ящик передадут в лабораторию, расположенную в России. Этим займется группа из трех представителей различных ведомств – военной прокуратуры, военной полиции и военно-воздушных сил Болгарии.
По словам Панайотова, на возобновление подготовки летчиков после того, как произошло падение болгарского МиГ-29 в Черном море потребуется до трех недель, сообщает издание "Дневник".
Напомним, в начале июня болгарский МиГ-29 разбился в водах Черного моря при выполнении учебных маневров. Пилот перестал выходить на связь после доклада об успешном поражении цели, а затем пропал с радаров. Спустя некоторое время обломки судна с черным ящиком были найдены на 70-метровой глубине.
Ситуацию прокомментировали местные интернет-пользователи. Многих из них возмутило решение официальной Софии, которая успела за последнее время арестовать и раскрыть "целую сеть русских шпионов".
"России предстоит выяснить, был ли причиной инцидента ее самолет. Бесценно", "Как нашим духу хватило после того, как Борисов раскрыл и переловил всю сеть русских шпионов?", "Не может быть, чтобы НАТО не располагало такой лабораторией", "Странно завершились учения НАТО. Куда-то делись по-тихому наши "партнеры". Словно испугались чего-то. Ни слова, ни жеста", "Волк займется пастушьим делом для овечьего стада", "Мы как троянский конь России для НАТО. Так они узнают все секреты Альянса", – пишут в комментариях болгарские читатели.
Ранее болгарские пользователи пригрозили РФ новой Крымской войной за британский эсминец.
Ответы Путина на "прямой линии" вызвали живую реакцию властей соседней страны
Ни продолжающаяся пандемия, ни никуда не девавшийся экономический кризис не способны остановить стремления россиян улучшить свои жилищные условия, а также неудержимой миграции из пустеющих регионов в Москву и другие крупные города