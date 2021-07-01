Поддержали заявление РФ Армения, Венгрия и Молдавия

Российская делегация вместе с парламентариями ПАСЕ из четырех стран выразила протест против акта, принятого Верховной радой Украины. Речь идет о законе о коренных народах, в соответствии с которыми русские не признаются на территории Незалежной таковым.

Как отметил глава российской делегации Петр Толстой, РФ уже выражала в парламентской ассамблее свой протест из-за действий украинской стороны. Инициатива встретила поддержку среди сербских, армянских, венгерских и молдавских делегатов.

"Уверен, что число недовольных действиями Киева будет увеличиваться: люди еще помнят, к чему приводит сегрегация", – заявил российский депутат в своем телеграм-канале.

По мнению Толстого, засевшие в Раде "откровенные нацисты" повторяют печальные события первой половины XX века, вычеркивая из своей истории десятки миллионов русских людей.

Закон украинских властей прокомментировал российский политолог Владимир Шаповалов, заявивший о том, что документ лишен практического смысла: основная часть крымчаков, караимов и крымских татар проживает на территории РФ. Это, по мнению эксперта, прямая декларация против России и часть информационной войны.

По словам Шаповалова, акт дискриминирует огромную часть населения Украины, передает RT. Документ также ущемляет права венгерской общины и русинов, идентифицирующих себя в качестве отдельного этноса. Политолог считает, что украинский закон необходимо рассмотреть не только российским, но и международным правозащитникам.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявлял, комментируя закон Рады, что Киев не ценит хорошего отношения к себе.