Россия выступила в ПАСЕ с протестом против украинского закона о коренных народах

Россия выступила в ПАСЕ с протестом против украинского закона о коренных народах
Zamir Usmanov/www.globallookpress.com
Поддержали заявление РФ Армения, Венгрия и Молдавия

Российская делегация вместе с парламентариями ПАСЕ из четырех стран выразила протест против акта, принятого Верховной радой Украины. Речь идет о законе о коренных народах, в соответствии с которыми русские не признаются на территории Незалежной таковым.

Как отметил глава российской делегации Петр Толстой, РФ уже выражала в парламентской ассамблее свой протест из-за действий украинской стороны. Инициатива встретила поддержку среди сербских, армянских, венгерских и молдавских делегатов.

"Уверен, что число недовольных действиями Киева будет увеличиваться: люди еще помнят, к чему приводит сегрегация", – заявил российский депутат в своем телеграм-канале.

По мнению Толстого, засевшие в Раде "откровенные нацисты" повторяют печальные события первой половины XX века, вычеркивая из своей истории десятки миллионов русских людей. 

Закон украинских властей прокомментировал российский политолог Владимир Шаповалов, заявивший о том, что документ лишен практического смысла: основная часть крымчаков, караимов и крымских татар проживает на территории РФ. Это, по мнению эксперта, прямая декларация против России и часть информационной войны.

По словам Шаповалова, акт дискриминирует огромную часть населения Украины, передает RT. Документ также ущемляет права венгерской общины и русинов, идентифицирующих себя в качестве отдельного этноса. Политолог считает, что украинский закон необходимо рассмотреть не только российским, но и международным правозащитникам.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявлял, комментируя закон Рады, что Киев не ценит хорошего отношения к себе.

Источник: Telegram
Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость265188
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Помнится была расса "чистокровных арийцев", сечас пытаются искусственно создать рассу "чистокровных украинцев"? Ну это же полный бред, еще давайте циркулями черепа начните измерять, дибилы <цензура>...яь! (С) Лавров
Гость268747
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Советникам из Прибалтики все-таки удалось внедрить это и на Украине.Следующий шаг-все русскоязычные граждане на Украине будут признаны "негражданами",тобишь "унтерменьш"(как у прибалтов).И придется им или стать таковыми,или же "сдать экзамен" на "справжнього украинця",со знанием "истории Украины" с признанием бандеры героем,признанием "советской оккупации" и "нынешней агрессии России и оккупации ей части Украины",а так же отречением от родного языка,от родственников и всего русского.И только после этого можно будет сменить национальность в паспорте с русского на "украинця".
Гость267804
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Образцом коренных народов являются пиндосы на земле индейцев и хохлы, оккупирующие русские земли.
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